สศร.คาดเบียนนาเล่ภูเก็ตเงินสะพัด5แสนล้าน พร้อมเปิดอย่างเป็นทางการ 29 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) เปิดเผยว่า ตน พร้อมคณะผู้บริหาร สศร.ได้ลงพื้นที่จ.ภูเก็ตเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Phuket 2025 ที่ จ.ภูเก็ต โดยประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจ.ภูเก็ต ซึ่งได้มีการวางแผนการรับรองศิลปินไทยและศิลปินจากต่างประเทศที่ทยอยเดินทางมาสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงสื่อมวลชนไทย และจากนานาประเทศที่จะเดินทางมาร่วมงาน ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 พ.ย. นี้ และจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 69 ในพื้นที่ 3 อำเภอหลัก ได้แก่ อ.เมือง อ.กระทู้ และอ.ถลาง ครอบคลุมพื้นที่และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ย่านเมืองเก่าภูเก็ต แหลมพรหมเทพ และพื้นที่อื่นๆ ทั้งสะพานหิน โรงถลุงแร่เก่า รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่จะติดตั้งผลงานศิลปะสร้างสีสันและบรรยากาศเมืองศิลปะแห่งที่ 4 ของประเทศไทย
ผอ.สศร. กล่าวต่อว่า เบื้องต้น ได้เปิดตัวผลงานจำลองที่จัดสร้างโดยศิลปินแห่งชาติ พร้อมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้สื่อสารไปทั่วโลก เช่น การเปิดเทศกาลวาดภาพระดับนานาชาติมีศิลปินที่เดินทางมาร่วมสร้างสรรค์งานกว่า 50 ประเทศ ตั้งเป้าหมายผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศิลปะระดับโลก สำหรับการจัดงานได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งโรงแรมที่รองรับได้กล่าว 1 แสนห้อง ร้านอาหาร และการจัดบริการด้านการท่องเที่ยวรองรับงานสำคัญระดับโลก ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้สะพัดไม่ต่ำกว่า 5 แสนล้านบาทตลอด 5 เดือนของการจัดงาน