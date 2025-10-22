วธ. จัดงาน ลอยกระทง รวมพลัง 33 หน่วยงานทั่วประเทศ คาดเงินสะพัดมากกว่า 8 พันล้าน

‘ซาบีดา’ ชูแนวคิด ‘ลอยกระทง ไท ไทย ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม’ รวมพลัง 33 หน่วยงานจัดทั่วประเทศ คาดเงินสะพัดมากกว่า 8 พันล้าน พร้อมผลักดันขึ้นมรดกโลก
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2568 โดยมีนายประสพ เรียงเงิน ปลัดวธ. นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ผู้แทนจาก 5 จังหวัดอัตลักษณ์ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.สุโขทัย จ.ตาก จ.ร้อยเอ็ด จ.สมุทรสงคราม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดย น.ส.ซาบีดา กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสะท้อนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตไทยที่ผูกพันกับสายน้ำมาแต่อดีตในการแสดงความกตัญญูต่อพระแม่คงคา และเตือนใจให้พวกเราตระหนักถึงคุณค่าน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิต สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน
น.ส.ซาบีดา กล่าวว่า สำหรับปีนี้ได้บูรณาการ กับ 33 หน่วยงานจัดงานภายใต้แนวคิด “ลอยกระทง ไท ไทย ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม แต่งชุดไทยไปลอยกระทง” สอดคล้องกับนโยบายไท ไทยที่นำเสนอคุณค่าความเป็นไทย ส่วนกลางจัด ณ วัดอรุณราชวราราม มีการแสดงทางวัฒนธรรม และนวัตกรรมใหม่ด้วยระบบเทคโนโลยี Interactive ในการลอยกระทง มีการสาธิตอาหารไทยและขนมไทย 1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการจัดงานลอยกระทงไทไทย 18 จังหวัดวิถีถิ่น 5 จังหวัดอัตลักษณ์ และเขตพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นสนับสนุนให้แต่ละพื้นที่จัดกิจกรรมลอยกระทงตามอัตลักษณ์ ที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอประเพณีลอยกระทงในประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก
“ในปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศเนืองแน่นเกิดเงินสะพัดกว่า 8,300 ล้านบาท มีผู้ร่วมงานกว่า 6.6 ล้านคน คิดว่าปีนี้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยจะทำให้งานลอยกระทงมีผู้เข้าร่วมงานมากขึ้น พร้อมเชิญชวนผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดไทยพระราชนิยม ชุดไทย และผ้าพื้นถิ่นในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยและเพื่อร่วมกันรักษา สืบสาน ประเพณีลอยกระทงให้คงคุณค่าความเป็นไทย ผลักดันประเพณีลอยกระทงให้เป็นเทศกาลที่น่าประทับใจและเป็นภาพจำของนักท่องเที่ยวทั่วโลก” รัฐมนตรีว่าการวธ. กล่าว
ด้านนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจ.สุโขทัย กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จ.สุโขทัยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน ซึ่งการจัดงานมีพิธีที่สำคัญคือพิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ลงลอยเป็นปฐมฤกษ์ ซึ่งการจัดงานได้ยกระดับการจัดงานเพื่อนำไปสู่ Green event เน้นเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการคัดแยกขยะในทุก ๆ กิจกรรมในงาน การลดการใช้โฟม พลาสติก และใช้วัสดุธรรมชาติทดแทน การตกแต่งร้าน สีที่ใช้ภายในงานจะเป็นธีมเดียวกัน คือ ใช้แสงวอร์มไวท์ ให้บรรยากาศย้อนยุค และสีที่ใช้ก็จะต้องให้เข้ากับโบราณสถาน ให้ยังคงจุดเด่นด้านประเพณีและวัฒนธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัยไว้ การจัดสัดส่วนการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม ลดความแออัด เพิ่มพื้นที่พักผ่อน เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสุขและเกิดความประทับใจเมื่อได้มาร่วมงานมากยิ่งขึ้น สำหรับการจัดงารปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 5 แสนคน สร้างรายได้กว่า 1 พันล้านบาท
นางประสพสุข กันภัย วัฒนธรรมจังหวัดตาก (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก) กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จ.ตาก เอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกและแห่งเดียวในประเทศไทย ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่น ประเภทองค์กรภาครัฐถึง 4 ครั้ง จึงถูกยกระดับให้เป็นงานเทศกาลระดับชาติ และจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก การลอยกระทงในพื้นที่จังหวัดตากแตกต่างจากจังหวัดอื่น ส่วนประกอบของกระทงใช้กะลามะพร้าว ภายในกะลามีด้ายดิบฟั่นเป็นรูปตีนกา หล่อด้วยเทียนขี้ผึ้ง สำหรับเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟก่อนที่จะปล่อยลงลอยไปตามกันตลอดจนไม่ขาดสายเรียกว่า “การลอยกระทงสาย” การจุดไฟที่ด้ายฟั่นเป็นรูปตีนกา เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่ว่า แสงไฟจะสร้างความสว่างไสวให้กับชีวิตของตน” การจัดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี และสวนเฉลิมพระเกียรติริมน้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก กิจกรรมไฮไลต์ประกอบด้วย ขบวนแห่อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน การแสดงโชว์พิธีเปิด “การลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งกระทงสาย”เทศกาลกระทงสาย : สายกิน สายดนตรี Food and Music Festival 2025 และอีกมากมาย