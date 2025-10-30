วธ.ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล 7 วัน (สัตตมวาร) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมเวลา 10.00 น. ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล 7 วัน (สัตตมวาร)เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายหลังเสด็จสวรรคต เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ในการนี้ นายประสพ เรียงเงิน ปลัดวธ. พร้อมด้วยผู้บริหารวธ. เข้าร่วม
นายประสพ กล่าวว่า วธ.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจะสืบสานต่อยอดงานวัฒนธรรม ตามพระราชปณิธานของพระองค์ในทุกมิติ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปาชีพ ชุดไทยพระราชนิยม และผ้าไทย ซึ่งพระองค์ทรงวางรากฐานไว้อย่างมั่นคง เพื่อเป็นพลังแห่งความดีงามให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยอย่างพร้อมเพรียง
“วธ.เตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมแสดงความอาลัยต่อเนื่อง ในวาระครบ 15 วัน 50 วัน และ 100 วันแห่งการสวรรคต รวมทั้งจะร่วมกับรัฐบาลในการจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปิน เครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยจะมีพิธีทางศาสนา กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับการจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค กระทรวงวัฒนธรรมแจ้งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกแห่ง ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการจัดงานของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง”ปลัดวธ. กล่าว