‘กรมศิลป์’ เผยร่างแบบพระเมรุมาศ แล้วเสร็จสัปดาห์หน้า เตรียมทูลเกล้าฯถวาย

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการ ออกแบบพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นั้น เบื้องต้นทางกรมศิลปากร ได้จัดทำร่างแบบพระเมรุมาศ ขึ้นจำนวน 3- 4 แบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะนำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ที่ปรึกษาฯ เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย โดยเน้นย้ำแนวคิดการออกแบบทรงคุณค่า มีความงดงาม และความสมพระเกียรติสูงสุด