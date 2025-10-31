‘ซาบีดา’ เดินเครื่องปักหมุดนโยบาย ‘ไท ไทย’ ตั้งคณะทำงาน ผลักดัน บิ๊กควินวิน

น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ มีการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการวธ. เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย “ไท ไทย” ภายใต้แนวคิด “สืบสาน สร้างสรรค์ นำวัฒนธรรมไทย สู่อนาคตอย่างยั่งยืน” โดย วธ. มุ่งผลักดันพลังวัฒนธรรมให้กลายเป็นพลังทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ สอดคล้องกับแนวทางรัฐบาลที่ต้องการสร้างรายได้จริงจากรากเหง้าไทย ภายใต้แนวคิด “ROOT to RICH” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
รัฐมนตรีว่าการวธ. กล่าวอีกว่า เพื่อให้การดำเนินงานของ วธ.เป็นไปอย่างมีเอกภาพและต่อเนื่อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ 1. คณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทย สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่เห็นชอบให้เสนอ “ชุดไทย : ความรู้ งานช่างฝีมือ และแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติ” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงดำเนินโครงการรวบรวม ถ่ายทอด และเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทยและต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้อย่างถูกต้องและ เข้าใจ และร่วมสืบสานคุณค่าชุดไทยให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทย
2.คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อผลักดันนโยบายรัฐบาลและนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงนโยบาย “ไท ไทย” ของ วธ. และ3.คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย วธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมี 6 คณะทำงานย่อย ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานภาพรวม ,คณะทำงานส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทย, คณะทำงานนโยบาย “ไท ไทย” (UNSEEN THAI THAI) ,คณะทำงานมาตรการสิทธิประโยชน์ด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย, คณะทำงานผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และ คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาด
“ทุกคณะทำงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2569 ภายใต้เป้าหมาย สร้างผลลัพธ์จริงให้ประชาชน โดยมีกิจกรรมสำคัญที่มุ่งเห็นผลรวดเร็ว ได้แก่ การจัดนิทรรศการและ Roadshow ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศ อาทิ อินเดีย เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น จีน และฝรั่งเศส การขับเคลื่อนโครงการ UNSEEN THAI THAI เผยแพร่ประเพณีไทยที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การผลักดันมาตรการ Thai Thai Incentives เพื่อส่งเสริมผู้สร้างภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์ไทย การต่อยอดสินค้า CPOT Next Gen : Thai Culture x Global Brands เพื่อยกระดับสินค้าวัฒนธรรมไทยสู่ตลาดโลก และการจัดกิจกรรม Kick Off นโยบาย “ไท ไทย” พลังวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ROOT to RICH จากรากเหง้า สู่รายได้ เป็นต้น” น.ส.ซาบีดา กล่าว
ทั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้คณะทำงานแต่ละชุดนำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและในที่ประชุมไปปรับแผนการทำงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยที่ถูกต้องและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย การจัดทำข้อมูลผู้จำหน่ายผ้าไทยและผู้ประกอบในการตัดเย็บชุดไทย รวมถึงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องชุดไทยในมิติต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการตัดเย็บ ร้านเช่าชุด และประชาชนที่ต้องการสวมใส่ชุดไทยให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและรู้ว่าชุดไทยพระราชนิยมทั้งแบบ 8 แบบต้องสวมใส่ในโอกาสใดและช่วงใด นอกจากนี้ให้คณะทำงานแต่ละชุดเร่งขับเคลื่อนงานและรายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆ ที่สำคัญการทำงานจะต้องบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และได้สั่งการให้มีการเตรียมการเรื่องการสำรวจผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ CPOT ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ในระยะที่ 2 เพื่อช่วยโปรโมทและช่วยส่งเสริมการขายให้สินค้า CPOT ด้วย