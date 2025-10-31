สศร.เดินหน้าขยายเครือข่าย เปิดพื้นที่ศิลปะส่วนภูมิภาค

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่า สศร.มีนโยบายพัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านพื้นที่ การบริหารจัดการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ รวมถึงการจัดตั้งภาคีเครือข่ายหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคเพื่อขยายผลไปสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบาย “ไท ไทย” ของน.ส. ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม โดยมุ่งสู่การเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหม่ๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนและประเทศ
ผอ.สศร. กล่าวอีกว่า นับตั้งแต่ปี 2565-2568มีหอศิลป์ และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม หรือพื้นที่ทางศิลปะ ในส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยส่วนภูมิภาคและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสศร.แล้วทั้งหมด 16 แห่ง และ ในปี 2569 สศร.จะเปิดรับสมัครหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม หรือพื้นที่ทางศิลปะ ส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ในช่วงเดือน
พ.ย. – ธ.ค. 2568 และในส่วนของพื้นที่กรุงเทพฯจะเปิดหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ เพื่อให้บริการเต็มพื้นที่ในช่วงเดือน ม.ค. 2569 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปิดซ่อมแซมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถรองรับการจัดนิทรรศการและเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัยของคนกรุงเทพฯ
“การดำเนินโครงการสามารถสร้างพื้นที่ทางศิลปะในการจัดนิทรรศการศิลปะ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ทำให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่ชื่นชอบและมีใจรักด้านศิลปะจำนวนมากได้ศึกษาเรียนรู้ผลงานศิลปะร่วมสมัย เข้าอบรมความรู้และร่วมกิจกรรมด้านศิลปะเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดประกอบอาชีพและพัฒนาฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อให้ได้รับการเผยแพร่สู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตลอดจนสร้างเครือข่าย จากทั่วโลกเข้ามา มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผ่านความร่วมมือด้านงานศิลปะกับนานาประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและชุมชนและจังหวัดต่างๆ” ผอ.สศร. กล่าว