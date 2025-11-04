สศร.ปลุกผู้ประกอบการพัฒนาผ้า14จังหวัดภาคใต้

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่า สศร.มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยของ 14 จังหวัด ภาคใต้ ต่อยอดและขยายผลจาก การพัฒนาผ้าของ3จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจะมุ่งเน้นการทำลวดลายผ้าให้สวยงามขึ้น และจะนำผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้า มาช่วย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผ้าไทยอัตลักษณ์ของชุมชนต่างๆ ผ่านการออกแบบ การตลาด เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าที่ได้รับการออกแบบในชีวิตประจำวัน
ผอ.สศร. กล่าวต่อว่า สศร. จึง เปิดรับสมัครผู้ประกอบการผ้าไทยเพื่อพัฒนาสู่การเป็นมืออาชีพ ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา เข้าร่วมเวิร์กชอปพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย และบริหารจัดการแบรนด์ให้แข็งแกร่ง โดยจะได้รับคำแนะนำการพัฒนาเทคนิคต่างๆจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายชื่อดัง ทั้ง กมลนาถ องค์วรรณดี นักออกแบบสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย หิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแต่งกายและแฟชั่นสไตลิสต์ สิริอร เฑียรฆประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟชั่นและพัฒนาแบรนด์สินค้า และนภัศภรณ์ ประดาศักดิ์ ผู้บริหาร ไอคอนคราฟต์ รวมถึงได้รับโอกาสการนำเสนอสินค้าผ่าน แพลตฟอร์มออนไลน์และศูนย์การค้าไอคอนสยาม ผู้สนใจ สามารถยื่นเอกสารหลักฐานสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พ.ย. นี้ ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ https://shorturl.asia/n07Bx สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน โทร 0- 2209 -3758