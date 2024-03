บุกจับ ‘อาหารเสริม’ ยี่ห้อดังปลอมสูตร ใช้ดาราเป็นพรีเซ็นเตอร์ อ้างรักษาโรคครอบจักรวาล

ตำรวจสอบสวนกลาง(CIB) ร่วม อย. ทลายเครือข่ายโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลวงโลก ขายความหวังรักษาโรคร้าย มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) โดย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย, พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รอง ผบช.ก .พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ, พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว, พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ., สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจค้น 2 จุด ตรวจยึด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำนวน 7,327 ขวด มูลค่ากว่า 10,000,000 บาท

สืบเนื่องจาก กก.4 บก.ปคบ. รับการประสานงานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ให้ทำการตรวจสอบ การโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ “ADOXY” ในลักษณะอวดอ้างสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร และไม่ได้รับอนุญาต ด้วยภาพ เสียงและข้อความ ซึ่งได้มีการดำเนินคดีในความผิดฐาน “โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร และโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 40 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับไปแล้วนั้น

ต่อมาพบว่า ยังมีการโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ “ADOXY” ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ โดยการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในลักษณะที่สื่อหรือแสดงให้เข้าใจว่าเมื่อรับประทานแล้วมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกาย หน้าที่การทำงานของอวัยวะ หรือระบบการทำงานของร่างกาย สามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันความเจ็บป่วย หรืออาการของโรค ซึ่งอาจประชาชนให้เกิดความหลงเชื่อ บางคลิปวีดีโอยังใช้บุคคลมีชื่อเสียง ดารา เป็นพรีเซนเตอร์สร้างความน่าเชื่อถือ ยอมซื้อสินค้ามารับประทานในราคาสูงถึงขวดละ 1,450 บาท (15 มิลลิลิตร) โดยมีการโฆษณาจำหน่ายในลักษณะดังกล่าวมาแล้วประมาณ 4 ปี ซึ่งความจริงแล้ว ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยารักษาโรค ไม่สามารถโฆษณาในทางป้องกัน บำบัด บรรเทา รักษาเป็นคุณสมบัติของยารักษาโรคได้

โดยมีการอวดอ้างสรพพคุณต่างๆ อาทิ “…เส้นเลือดสมองตีบ เกิดขึ้นทุก 4 นาที ADOXY ปีละกว่าแสนคนฟื้นฟูได้ด้วย เอโดซี ฟื้นฟูอาการทางสมองในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดสมองตีบ หรือแตก เสริมสร้างการทำงานของระบบประสาทฟื้นฟูภาวะความจำเสื่อม สมองเสื่อม”

“…ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ “เอโดซี” หายจากหลอดเลือดสมอง ตีบ-ตัน อัมพฤกษ์-อ่อนแรง นอนติดเตียง”

“…ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ปี 2556 มะเร็งลามเข้าที่ปอดข้างขวา ปี 2557 เป็นโรคตับและโรคไต ทานเอโดซี 7 ขวด ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้น หมอนัดเพื่อดูอาการ หมอบอกว่าตรวจร่างกายแล้วเป็นปกติดี จากที่เคยจ่ายยารักษาโรคให้เยอะๆ ตอนนี้หมอไม่ได้จ่ายยาให้อีกแล้ว”

“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอโดซี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับเซลล์ในร่างกาย ช่วยขับล้างสารพิษ สร้างภูมิคุ้มกัน ในร่างกายให้แข็งแรง ช่วยลดและชะลอความเสื่อมต่างๆ รวมถึงโรคที่เกิดจากความเสื่อมเช่น เบาหวาน ไมเกรน มะเร็ง ภูมิแพ้ เก๊าท์ โรคตับ โรคไต ไทรอยด์เป็นพิษ สะเก็ดเงิน ข้อเข่าเสื่อม และโรคอื่นๆ ที่สำคัญ เอโดซีช่วยเพิ่มออกซิเจน ทำให้ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเป๋า ให้พลังงานกับเซลล์ในร่างกาย เคล็ดลับสุขภาพดี ของ …”

“…เป็นโรคอัมพฤกษ์เดินไม่ได้ โรคเส้นเลือดหลอดเลือดสมองตีบ นอนติดเตียง หายได้ เดินเองได้ เมื่อบริโภคเสริมอาหาร ADOXY ก็จะหายจากโรคร้ายต่างๆ ได้”

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสืบสวนรวบรวมข้อมูล พบการโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ADOXY โดยใช้ข้อความหลอกลวงเพื่อจัดจำหน่ายสินค้า ผ่านเว็ปไซต์ และเฟสบุ๊ก รวมกว่า 22 เว็ปไซต์ ได้แก่

1. เว็ปไซต์ http://www.adoxykshop.com/

2. เว็ปไซต์ https://sonicsalepage.com/

3. เว็ปไซต์ https://adoxythailand.com/

4. เว็ปไซต์ https://www.thaifranchisecenter.com/

5. เว็ปไซต์ http://www.sahaherbal.org/

6. เพจเฟซบุ๊ก Adoxy เอโดซี โทร.095-392-6296

7. เพจเฟซบุ๊กเอโดซี ฟื้นฟูเซลล์ by เมตตา 0891209300

8. เพจเฟซบุ๊ก AdoxyAek1 จำหน่ายเอโดซีของแท้ โทร.081-559-8383​

9. เพจเฟซบุ๊ก ADOXY เอโดซี ของแท้100% by ถาวรโอสถ สาขา2 ​

10. เพจเฟซบุ๊ก อรุณพร อึ้งวิศิษฎ์วงศ์

11. เพจเฟซบุ๊ก online 99 เพจบริษัท ส่งฟรีทั่วประเทศ

12. เพจเฟซบุ๊ก Adoxy by ศิริถาวรเภสัช สาขา 2

13. เพจเฟซบุ๊ก AdoxyKshop23

14. เพจเฟซบุ๊ก เอโดซีคุณเอ๋ Adoxyของแท้ โทร.064-954-1646 ​

15. เพจเฟซบุ๊ก เจ้าสัวเอโดซี Adoxy เพจหลัก 06-3353-3353 ​

16.​เพจเฟซบุ๊ก เอโดซีของแท้ส่งตรงจากไทย

17.​เพจเฟซบุ๊ก Adoxy พร้อมส่ง ของแท้100% ​

18.​เพจเฟซบุ๊ก เอโดซี Adoxy by อ.ฐานวีร์ ของแท้ สำนักงานใหญ่ 0969264599 ​

19.​เพจเฟซบุ๊ก เอโดซี Adoxy GOOD Health ของแท้สำนักงานใหญ่ 096-826-2895 ​

20.​เพจเฟซบุ๊ก AdoxyOne จำหน่ายเอโดซีฟื้นฟูเซลล์ของแท้แน่นอนจ้า

21.​เพจเฟซบุ๊ก AdoxyOoynew จำหน่ายเอโดซีของแท้ ส่งด่วน 081-496-5457

22. เพจเฟซบุ๊ก Adoxy ของแท้ 100%

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ADOXY ส่งตรวจ ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีลักษณะและวัตถุประสงค์ในการผลิตเป็นอาหาร จึงจัดเป็นอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

และพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแสดงฉลากอาหารไม่ถูกต้อง เช่น ฉลากระบุส่วนประกอบสำคัญ ไม่สอดคล้องกับสูตรส่วนประกอบที่ได้รับอนุญาต อีกทั้งฉลากแสดงส่วนประกอบสำคัญไม่ตรงกับที่ขออนุญาต ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตตามสูตรส่วนประกอบนั้น แต่แสดงเลขสารบบอาหาร ทำให้เข้าใจว่าได้รับอนุญาตแล้ว จัดเป็นอาหารปลอมตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 27(4)

เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. จึงได้ทำการสืบสวนจนทราบถึงกลุ่มผู้กระทำความผิด แหล่งผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต่อมาในวันที่ 21 มีนาคม 2567 จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายค้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 จุด ดังนี้

1. บริษัทผู้จัดจำหน่าย พื้นที่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งจัดเก็บ และกระจายสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ADOXY จำนวน 6,480 ขวด รวมทั้งพยานหลักฐานอื่นๆ เพื่อประกอบการดำเนินคดี

จากการตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ADOXY จัดจำหน่ายโดยผ่านทางตัวแทนจำหน่ายในลักษณะธุรกิจเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางในการกระจายสินค้า เน้นทำการตลาดในเชิงโฆษณาชวนเชื่อ มีตัวแทนระดับต่างๆ และเป็นกลุ่มย่อยกระจายไปหลายกลุ่ม มีการขายเป็นลักษณะการขายตรง ใช้วิธีโฆษณาถึงความสำเร็จ ความร่ำรวยจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการนำสินค้าไปจำหน่าย โดยผู้บริษัทผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้จัดทำข้อความ คลิปวิดีโอโฆษณาชวนเชื่อ ส่งให้ตัวแทนไปทำการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ตามช่องทางการขายออนไลน์ของตน

2. สถานที่ผลิต พื้นที่ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ADOXY จำนวน 847 ขวด, ผลิตภัณฑ์ ADOXY ที่ยังไม่ติดฉลาก, รวมทั้งฉลาก ขวด และกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิต

จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่ดังกล่าวได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร แต่เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทำการตรวจสุขลักษณะสถานที่ผลิตอาหาร พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ GMP ตามที่กฎหมายกำหนด (ไม่มีการจัดทำบันทึกควบคุมการผลิต) และพบว่าเอกสารเบิกจ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ADOXY ไม่ตรงกับสูตรส่วนประกอบที่ได้รับอนุญาตไว้ จึงเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม

รวมตรวจค้น 2 จุด ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ADOXY จำนวน 7,327 ขวด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ADOXY ที่ยังไม่ติดฉลากจำนวนหนึ่ง รวมทั้งฉลาก ขวด-กล่องบรรจุภัณฑ์ มูลค่าประมาณ 10,917,230 บาท ส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดี

อนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจยึด เจ้าหน้าที่ อย.จะส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางวิชาการ และการปลอมปนยาแผนปัจจุบัน ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากพบสารต้องห้ามจะเป็นความผิดเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ฐาน “จำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์” ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

เบื้องต้น การกระทำของ ผู้ต้องหากับพวก เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522

1. ผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่าย อาหารปลอม ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท

2. โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร และโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท

ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ปฏิบัติการในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอขอบคุณตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ที่ร่วมกับทาง อย. ในการตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นเท็จเกินจริงและหลอกลวงผู้บริโภคทำให้เสียโอกาสในการรักษาที่ถูกวิธี และตรวจยึดผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ได้เป็นจำนวนมาก

โดยผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบในครั้งนี้เป็นอาหารที่ได้รับอนุญาตแต่มีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง และมีพฤติกรรมในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียล โพสต์รูปภาพ คลิปวิดีโอ และข้อความอันสื่อให้เข้าใจว่าสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้ เช่นโรคเบาหวาน ไมเกรน มะเร็ง ภูมิแพ้ เก๊าท์ โรคตับ โรคไต ไทรอยด์เป็นพิษ สะเก็ดเงิน ข้อเข่าเสื่อม ที่โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ ไม่มีหลักฐานหรือผลการทดสอบประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน ขอเตือนไปยังผู้กระทำการโฆษณา ให้หยุดทำการโฆษณาที่เป็นเท็จเกินจริงและหลอกลวงนั้นเสีย ทั้งนี้ อย.และ ปคบ.จะเดินหน้ากวาดล้างดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ที่กระทำการโฆษณาเป็นเท็จ เกินจริงและหลอกลวงอย่างต่อเนื่อง

กรณีผู้ผลิตจากการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ ADOXY พบว่ามีการเบิกวัตถุดิบ เพื่อไปใช้ในการผลิตไม่ตรงกับสูตรส่วนประกอบที่ได้รับอนุญาตไว้ ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม ทั้งนี้ อย.จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป

จึงขอเตือนผู้บริโภคว่าไม่มีอาหารที่มีสรรพคุณรักษาโรคได้ ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังและไตร่ตรองให้รอบคอบ อย่าหลงเชื่อข้อมูลเท็จ โฆษณาเกินจริง

ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ได้ที่ www.fda.moph.go.th และ Line@FDAThai หากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยหรือไม่ได้รับอนุญาต สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือผ่าน Email: [email protected] Line@FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ ตู้ปณ.1556 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ. กล่าวว่า ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชนว่าขอให้ระมัดระวังและไตร่ตรองให้รอบคอบ อย่าหลงซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์ที่โฆษณาหลอกลวง บรรยายสรรพคุณการรักษาโรค บรรเทาอาการต่างๆ หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเกินจริง จนทำให้ผู้บริโภคเกิดความหวัง และหลงเชื่อสรรพคุณในการรักษา ตัดสินใจซื้อสินค้าในราสูงมาใช้แล้วอาจไม่ได้รับผลตามที่โฆษณาหลอกลวงไว้ บางรายไม่เกิดผลการรักษาโรค และอาจทำให้อาการเจ็บป่วยทรุดหนักขึ้น เพราะหลงเชื่อสินค้าที่ซึ่งรักษาไม่ได้จริงตามที่กล่าวอ้าง ทำให้สูญเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์เฉพาะทาง

และขอเตือนไปยังผู้คิดจะกระทำความผิดหลอกลวงคนอื่นด้วยวิธีการเอาความเจ็บป่วยมาหลอกลวงขายสินค้าให้ผู้บริโภคในราคาสูง หากพบจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด