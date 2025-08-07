ปืน 20 กระบอก กระสุนพันนัด ไร้ใบอนุญาต เพื่อนบ้านไฮโซลูกนัท เล่าได้ยินเสียงทะเลาะหญิงประจำ

เผย ปืน 20 กระบอก กระสุน 1,000 นัด ของ ‘ไฮโซลูกนัท’ ไม่มีใบอนุญาต ชาวบ้านเล่า มีผู้หญิงร้องไห้หน้าบ้าน เสียงทะเลาะวิวาทประจำ ตร.แจ้งผู้เสียหาย แจ้งความเพิ่มได้ที่ สน.คลองตัน
จากกรณีวานนี้ (6 ส.ค.) ที่ผ่านมา ตำรวจบุกรวบ นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือ ไฮโซลูกนัท อายุ 33 ปี ทายาทนักธุรกิจชื่อดัง อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา พบชุดเสพยาไอซ์ โคเคนจำนวนหนึ่ง และปืน 20 กระบอก พร้อมูกกระสุนกว่า 1,000 นัด โดยไม่มีใบอนุญาตครอบครอง หลังมีผู้เสียหายเป็น หญิง เข้าแจ้งความ อ้างถูก ไฮโซลูกนัท ใช้ปืนตบหน้าและศีรษะ บังคับให้เสพยาเสพติดนั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสอบถาม ประชาชน ที่อยู่ในหมู่บ้านดังกล่าว เผยว่า มักจะพบหญิงสาวออกมาร้องไห้อยู่บริเวณหน้าบ้าน และมีเสียงทะเลาะวิวาทเป็นประจำ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ดส. จึงขอประชาสัมพันธ์ หากนี้ผู้เสียหายที่ถูกกระทำในล้กษณะมีจากบุคคลนี้ ให้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมที่ กก.ดส. หรือ สน.คลองตัน ได้ต่อไป
