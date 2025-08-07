ตม.บุกพูลวิลล่าหรู จับ 3 ชายชาวจีน คาไลฟ์โชว์สยิว รับจ้างสาวมาจอย ครั้งละ 3 พัน

กองสืบ ตม.3 บุกพูลวิลล่าหรู กลางเมืองพัทยา รวบแก๊งจีนเทา ไลฟ์เซ็กซ์ออนไลน์
เมื่อช่วงดึกวันที่ 7 สิงหาคม พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.,พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม.(สส.), พล.ต.ต.ชัยฤทธิ์ อนุฤทธิ์ ผบก.ตม.3 และ พ.ต.อ.คธาธร คำเที่ยง รอง ผบก.ตม.3 สั่งการให้ พ.ต.อ.จิรพงศ์ รุจิรดำรงค์ชัย ผกก.สส.บก.ตม.3 พร้อมชุดสืบสวนภาคตะวันออก กก.สส.บก.ตม.3 นำโดย พ.ต.ท.อิธิธร ประเสริฐศักดิ์ รอง ผกก.ฯ ลุยปิดล้อมจับกุม อาหง (นามสมมุติ) พร้อมพวก แก๊งจีนเทาจากแดนมังกร ซึ่งเข้าตั้งฐานเปิดไลฟ์กิจกรรมทางเพศ ผ่านแพลตฟอร์มจีน เก็บค่าเข้าชม และค่าสั่งการนักแสดงแบบสดๆ สร้างรายได้อย่างผิดกฎหมาย
จากการสืบสวนและติดตามอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถพิสูจน์ทราบถึงสถานที่พักอาศัยของผู้ต้องหาได้อย่างชัดเจน จึงได้วางแผนและนำกำลังเข้าควบคุมตัว อาหง อายุ 48 ปี, อาซี อายุ 43 ปี, อาเผิง อายุ 53 ปี ชาวจีน, น.ส.วัน อายุ 26 ปี ชาวลาว, น.ส.วิน อายุ 24 ปี ชาวลาว คาบ้านพูลวิลล่าหรูกลางเมืองพัทยา
พบของกลางเป็นเซ็กส์ทอย ถุงยางอนามัย และอุปกรณ์ถ่ายทำเป็นกล้องมือถือและไฟไลฟ์สด จำนวนมาก เบื้องต้นทราบว่า หญิงทั้งสองคนเป็นชาวลาวได้ค่าจ้างครั้งละ 3,000 บาท
ก่อนแจ้ง 3 ข้อหา “ร่วมกันเพื่อความประสงค์แห่งการค้า ซึ่งภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอื่นใดอันลามก”, “ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น” และ “นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้” ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ดำเนินคดี
โดย พล.ต.ต.ชัยฤทธิ์ เปิดเผยว่า ปฏิบัติการในครั้งนี้ ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนในการกวาดล้างอาชญากรข้ามชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามคนต่างด้าวที่แฝงตัว ปะปนเข้ามากระทำความผิด อันเป็นภัยต่อความสงบสุขของประชาชนและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ซึ่งการดำเนินการอย่างจริงจังจะช่วยรักษาภาพลักษณ์ของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย
ซึ่งพฤติการณ์ของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าว เป็นการเย้ยกฎหมายและสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติ เป็นสิ่งที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไม่สามารถปล่อยให้เกิดขึ้นได้ ต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งตามกฎหมายอาญา และ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ อย่างเด็ดขาด