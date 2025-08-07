กู้ภัยปั๊มหัวใจไม่เป็นผล ช่างซ่อมรถจยย. ดับในบ้าน แม่เสียงสั่นเล่านาทีสลด

กู้ภัยปั๊มหัวใจไม่เป็นผล ช่างซ่อมรถจยย. ดับในบ้าน แม่เสียงสั่นเล่านาทีเจอศพ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ร.ต.อ.จีระศักดิ์ หอมนาน รอง สว.สอบสวน สน.ราษฎร์บูรณะ รับแจ้งมีผู้ทำร้ายตนเองด้วยการผูกคอ ภายในบ้านพักอาศัยของตนเอง เขตราษฎร์บูรณะ จึงรีบรุดจัดกำลัง พร้อมประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศิริราช และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเร่งรัดตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที
ที่เกิดเหตุอยู่ภายในชุมชนรุ่งเรือง เป็นลักษณะบ้านไม้ชั้นเดียว มีรั้รอบขอบชิด จากการตรวจสอบบริเวณภายในบ้านพบร่างของ นายประเนตร อายุ 41 ปี อยู่ในลักษณะนอนหงายหน้าอยู่กับพื้นบริเวณห้องโถงกลางบ้าน ลักษณะการแต่กายไม่สวมใส่เสื้อ นุ้งผ้าขนหนูสีขาวผืนเดียว ไม่สวมรองเท้า ไม่มีสัญญาณชีพแล้ว อาสาสมัครจึงเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการทำ CPR อย่างเร่งด่วน แต่ไม่เป็นผล
สอบสวน แม่ของผู้เสียชีวิต อายุ 66 ปี กล่าวว่า ลูกชายตน ทำอาชีพซ่อมรถจักรยานยนต์มีลูกกับภรรยาสองคน อยู่กินกันมาเป็น 10 ปีแล้ว จะมีปัญหาทะเลาะกับภรรยาของเขาเป็นประจำหลายรอบแล้วที่เป็นแบบนี้ ส่วนภรรยาของเขาก็หอบลูกไปบ่อยๆ ส่วนวันนี้ก็เช่นเคยทะเลาะกันอีกแล้ว ภรรยาเขาก็หอบลูกหนีไปอีก ตนก็บอกกับลูกชายว่าชินซะเถอะ เขาไปเดี๋ยวเขาก็กลับแล้ว เขาก็นั่งคุยโทรศัพท์กับน้องสาวของเขา ตอนช่วงสองทุ่มกว่าตนมาดูเขาก็นั่งคุยโทรศัพท์อยู่ ตนก็เลยบอกเขาว่าปิดไฟนอนได้แล้วเ ดี๋ยวมันก็กลับมาไม่ต้องไปพูดไปด่าอะไรเขาหรอก จากนั้นตนก็นอนดูข่าวตอนนั้นก็สามทุ่มกว่า เดินมาดูลูกชายอีกรอบเห็นว่าทำไมลูกชายของตนมายืนอะไรอยู่กลางบ้านเฉยๆ สายตาตนก็ไม่ค่อยดีก็เลยเดินมาดู ก็เห็นว่าผูกคอห้อยแล้ว ตนด้วยความตกใจก็เลยวิ่งเข้าไปอุ้มจะแกะก็แกะไม่ได้ มันแน่น ตนก็เลยวิ่งไปเรียกข้างบ้านมาช่วยกันอุ้ม ส่วนสาเหตุก็มาจากเรื่องของครอบครัวเขา
จากการตรวจสอบบริเวณคานบริเวณห้องโถงกลางบ้านก็จะเห็นว่ามีสายไฟฟ้าสีขาวผูกห้อยลงมาอยู่ 1 เส้น
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์นิติเวชได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งที่นิติเวชโรงพยาบาลศิริราช และจะให้ญาตินำร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป