อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ด่วน! ไฟไหม้ในโรงแรม ซอยรัชดาภิเษก18 เจ้าหน้าที่ระดมกำลังรุดเข้าพื้นที่เร่งควบคุมเพลิง 

ด่วน! ไฟไหม้ในโรงแรม ซอยรัชดาภิเษก18 เจ้าหน้าที่ระดมกำลังรุดเข้าพื้นที่เร่งควบคุมเพลิง 

16.22 น. วันที่ 7 สิงหาคม ศูนย์วิทยุพระราม1999 เหตุเพลิงไหม้ภายในโรงแรม ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง กำลังไปที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ

เวลา 16.30 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในโรงแรม ซอยรัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวางถึงที่เกิดเหตุ เบื้องต้นเป็นอาคาร 8 ชั้น มีกลุ่มควันบริเวณชั้นที่ 6 เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง