ด่วน หมอบี พบตร. แจงข้อมูลรับบริจาค ให้วัดพระบาทน้ำพุ

ด่วน ‘หมอบี’ หมอดูชื่อดัง ดอดพบพนักงานสอบสวนกองปราบฯ เพื่อชี้แจงข้อมูล แต่ยังไม่ถูกดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผบก.ป. กล่าวว่า ทางพนักงานสอบสวนกก.1บก.ป.ได้รายงานว่านายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หมอดูชื่อดัง ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ทั้งนี้ เชื่อว่าการเข้ามาให้ข้อมูลครั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากกระแสสังคมที่ตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก อย่างไรก็ตามทางพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการสอบปากคำเอาไว้เป็นหลักฐานในเบื้องต้น ก่อนจะพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป