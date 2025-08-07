หลวงพ่ออลงกต จ่อแจ้งความ หมอบี เปิดยอดเงินบริจาคพบส่วนต่างกว่า 5 ล้าน คาดอาจถูกยักยอก
เวลา 15.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม ที่ วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ พร้อมด้วยนายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความประจำวัด ไวยาวัจกรณ์ และตัวแทนเถรสมาคมพระสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมหารือที่ห้องประชุมภายในวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เพื่อพิจารณาประเด็นการเปิดรับบริจาคผ่านบัญชี “ใจฟ้าอาทรประชานาถ” ซึ่งมี หมอบี หรือ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล เป็นผู้ดำเนินการ และกำลังถูกตั้งข้อสงสัยจากสังคมว่าอาจยักยอกเงินวัดไปใช้ในทางที่ไม่โปร่งใส โดยใช้เวลาประชุมนานกว่า 2 ชั่วโมง
หลังเสร็จสิ้นการประชุม หลวงพ่ออลงกตพร้อมด้วยนายเกิดผลและไวยาวัจกรณ์วัด ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีหมอบีที่สังคมกำลังให้ความสนใจ
หลวงพ่ออลงกต กล่าวว่า ขอเท้าความกลับไปเมื่อราว 10 ปีก่อน หมอบีได้เข้ามาแสดงตนเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมในวัดอย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันว่าหมอบีไม่เคยมีตำแหน่งทางการบริหารใด ๆ ภายในวัด แต่มีบทบาทในการจัดกิจกรรมธรรมะต่าง ๆ รวมถึงนิมนต์หลวงพ่อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเผยแผ่ธรรมะ และมีญาติโยมร่วมทำบุญกับกิจกรรมเหล่านั้น โดยหมอบีจะเป็นผู้รวบรวมเงินและนำมาถวายภายหลัง
ในปี 2562 หมอบีได้ขออนุญาตหลวงพ่อเปิดบัญชี “ใจฟ้าอาทรประชานาถ” โดยใช้ชื่อนี้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของวัด โดยปีแรกมีเงินบริจาคเพียง 4-5 ล้านบาทเท่านั้น แต่ต่อมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามกระแสความนิยมของหมอบีในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ มีผู้ศรัทธาร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก เช่น กิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือที่ได้รับเงินบริจาคนับสิบล้านบาท หมอบีเป็นผู้โอนเงินไปยังโรงฆ่าสัตว์โดยตรง และจัดกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
หลวงพ่อ ระบุว่า ส่วนยอดเงินในบัญชี จะเบิกเงินมาถวายเดือนละ 2 ครั้งทุก 15 วัน โดยเลขาเป็นคนเบิกจากธนาคาร และเอาให้หมอบี มาถวายให้หลวงพ่อ ซึ่งเลขกลมๆ รวมในบัญชีดังกล่าวน่า ร้อยล้านบาทได้ ซึ่งยืนยันว่า ตัวเลขมีในสารบบ ตั้งแต่ 62 ที่เปิดบัญชีมา
อย่างไรก็ตาม ปัญหาเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ร้องเรียนว่าการบริจาคผ่านบัญชีใจฟ้าอาจไม่โปร่งใส โดยมีหลักฐานว่าหมอบีอาจถวายเงินกับวัดไม่ครบถ้วน หลวงพ่อเผยว่าได้สอบถามกับหมอบีโดยตรง และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม พบว่ามีประเด็นให้ตั้งข้อสงสัยหลายประการ ทั้งเรื่องทรัพย์สินของหมอบีที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกต และบ้านพักหลังใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยไม่มีความชัดเจนว่าใช้เงินจากแหล่งใด จึงขอให้หมอบีออกมาชี้แจงต่อสังคม
หลวงพ่อยืนยันว่า เงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมดถูกนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ เช่น การก่อสร้างโรงเรียน รวมถึงกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งมียอดเงินรวมจากบัญชีใจฟ้านับตั้งแต่ปี 2562 สูงถึงหลักร้อยล้านบาท
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมที่หมอบีเคยเสนอว่าจะจัดตั้ง แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม มีเพียงข่าวลือเรื่องบ้านพักขนาดใหญ่ จึงขอให้หมอบีเปิดเผยแหล่งที่มาของทรัพย์สิน และเตรียมนัดหมายเพื่อขอคำชี้แจงโดยตรงในเร็ว ๆ นี้
เมื่อถามว่ามีการตกลงเรื่องส่วนแบ่ง 70 -30 หรือไม่ หลวงพ่ออลงกตบอกว่า “เธอดูหน้าหลวงพ่อ หลวงพ่อจะเป็นอย่างนั้นไหม หลวงพ่อทำมา 30 ปี ถ้าพ่อทำแบบนี้ พ่อจะเป็นยังไง จะอยู่ได้ไหม”
หลวงพ่ออลงกต ยังเปิดเผยด้วยว่า ได้พิจารณาแล้วว่าจะเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ยังไม่ระบุข้อหาแน่ชัด เบื้องต้นจะลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนว่าพบความเสียหายต่อวัดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
สำหรับกรณีที่ มีการกล่าวอ้างว่าทางวัด มีการกว้านซื้อที่ดินจำนวนมาก หลวงพ่อยืนยันว่ามีการซื้อจริงในพื้นที่อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เป็นจำนวนหลายร้อยไร่ เพื่อสร้างประโยชน์แก่สาธารณชนตามนโยบายของวัด โดยที่ดินบางส่วนใช้ชื่อวัดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ส่วนบางส่วนอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมหรือหน่วยงานภายใต้วัดที่ดำเนินการจัดซื้อ
ส่วนประเด็นเรื่องบ้านและทรัพย์สินอื่นๆต้องรอให้ทางหมอบีออกมาตอบคำถามทั้งหมดก่อน แต่ส่วนเงินรับบริจาคจะเป็นการฉ้อโกงวัดหรือฉ้อโกงประชาชน จะต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อน
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นของทางเจ้าหน้าที่ สรุปการรับเงินบริจาคจากหมอบีที่ถวายหลวงพ่อเพื่อใช้ในโครงการตามดำริ ยอดรวมจากธนาคารอยู่ที่ 31,145,300 บาท แต่มียอดถวายหลวงพ่ออยู่ที่ 25,741,100 บาท โดยมียอดรวมต่างกันอยู่ที่ 5,404,200 บาท
หลวงพ่ออลงกต ยอมรับว่า กระแสศรัทธาที่มีต่อวัดพระบาทน้ำพุกำลังสั่นคลอนจากข่าวที่เกิดขึ้น และขอวิงวอนให้ญาติโยมยังคงศรัทธาในเจตนาและภารกิจของวัด พร้อมเรียกร้องให้หมอบีออกมาแถลงไขข้อสงสัยของสังคมอย่างตรงไปตรงมา เพื่อความโปร่งใสและความสบายใจของผู้มีจิตศรัทธาทั้งประเทศ