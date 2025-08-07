บิ๊กเต่า เร่งสอบคดีหมอดูดัง อ้างชื่อวัดรับบริจาคเงิน เผยมีพยานปากสำคัญ ขอเข้าให้ข้อมูล
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีหมอดูชื่อดัง เปิดบัญชีรับบริจาคโดยใช้ชื่อวัดดัง ว่า เบื้องต้นรับการประสานจากพิธีกรรายการหนึ่งมาว่า จะมีเลขาของหมอดูรายนี้ขอเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลกับตน ส่วนกรณีนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังไม่รับเป็นคดี เนื่องจากยังไม่มีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ แต่ถ้าหากพบว่ามีความผิดจริง ตำรวจก็สามารถดำเนินคดีได้ เพราะเป็นความผิดทางอาญา
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวอีกว่า ในคดีนี้ทราบว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกองปราบฯ คืบหน้าไปพอสมควรแล้วด้วย ส่วนเรื่องเส้นทางการเงินก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมตรวจสอบด้วย แต่ยืนยันว่า หากมีเส้นทางการเงินไปถึงคนสนิทก็ถือว่ามีความผิด สำหรับวัดดังกล่าวนั้นจากการตรวจสอบแล้วยังไม่พบว่าเคยมีเรื่องร้องเรียนมาก่อน