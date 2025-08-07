เปิดภาพ หมอบี หน้าเรียบเฉย หอบเอกสาร เข้าให้ข้อมูลตร. ปมอ้างชื่อวัดรับบริจาคเงิน
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผบก.ป. กล่าวว่า พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. ได้รายงานว่า นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หมอดูชื่อดัง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความบริสุทธิ์ใจ หลังถูกวิจารณ์หนักปมเปิดรับบริจาคเงินให้วัดพระบาทน้ำพุ ทั้งนี้ เชื่อว่าการเข้ามาให้ข้อมูลครั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากกระแสสังคมที่ตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเย็นที่หมอดูคนดังมาพบพนักงานสอบสวน ได้สวมเสื้อสีเขียวแขนยาว มีสีหน้าเรียบเฉย ไม่มีความกังวล พร้อมนำเอกสารการเงินมามอบประกอบการให้ปากคำ
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวว่า เบื้องต้นรับการประสานจากพิธีกรรายการหนึ่งมาว่าจะมีเลขาของหมอดูรายนี้ขอเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลกับตน ส่วนกรณีนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังไม่รับเป็นคดี เนื่องจากยังไม่มีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ แต่ถ้าหากพบว่ามีความผิดจริง ตำรวจก็สามารถดำเนินคดีได้ เพราะเป็นความผิดทางอาญา
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวอีกว่า ในคดีนี้ทราบว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกองปราบฯ คืบหน้าไปพอสมควรแล้วด้วย ส่วนเรื่องเส้นทางการเงินก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมตรวจสอบด้วย แต่ยืนยันว่า หากมีเส้นทางการเงินไปถึงคนสนิทก็ถือว่ามีความผิด สำหรับวัดดังกล่าวนั้นจากการตรวจสอบแล้วยังไม่พบว่าเคยมีเรื่องร้องเรียนมาก่อน