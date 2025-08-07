ศาลพิพากษา จำคุกตลอดชีวิต 2 คนร้าย ก่อเหตุลอบยิง ขว้างระเบิดใส่ฐาน นปพ.นราธิวาส 21
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า จากกรณีเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2566 เวลา 20.20 น. กลุ่มคนร้ายได้ก่อเหตุใช้อาวุธสงครามลอบยิงและขว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป์บอมบ์เข้าใส่ฐานปฏิบัติการ หมวดเฉพาะกิจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส 21 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ บ้านปราลี หมู่ที่ 10 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการยิงตอบโต้ กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงล่าถอยหลบหนีไป ทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
และภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมวัตถุพยานหลักฐานต่าง ๆ ตรวจพบปลอกกระสุนอาวุธสงคราม จำนวน 446 ปลอก กระเดื่องลูกระเบิดแสวงเครื่อง 20 ชิ้น และลูกระเบิดที่ไม่ทำงานอีก 3 ลูก โดยพบว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุครั้งนี้เกี่ยวข้องกับคดีความรุนแรงมาแล้ว 53 คดี มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุ จนสามารถนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้าสู่ขบวนการทางกฎหมายได้ในที่สุด
และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 ศาลจังหวัดนราธิวาส (ชั้นต้น) พิพากษา ประหารชีวิต นายซูกีฟลี (สงวนนามสกุล) จำเลยที่ 1 และ นายลุกมัน (สงวนนามสกุล) จำเลยที่ 3 ความผิดฐานก่อการร้าย อั้งยี่ ซ่องโจร ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ พ.ร.บ.อาวุธปืนและวัตถุระเบิดฯ และพิพากษา จำคุก 3 ปี นายซออิ (สงวนนามสกุล) จำเลยที่ 2 ฐานเป็นอั้งยี่ แต่เนื่องจากถ้อยคำรับสารภาพของจำเลยทั้ง 3 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จึงมีเหตุให้บรรเทาโทษ ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงเหลือ “จำคุกตลอดชีวิต” จำเลยที่ 1 และ จำเลยที่ 3 และ “จำคุก 2 ปี” จำเลยที่ 2 (อ.1543/67) ขังจำเลยทั้ง 3 ระหว่างอุทธรณ์