ป.รวบ ผู้ใช้จ้างวานฆ่า อบต.อิปัน สางแค้นให้หลาน จ่าย2แสน เผยมือปืนเคยรับงานฆ่า3ศพ

ป.รวบผู้ใช้จ้างวานฆ่าอบต.อิปัน สางแค้นหลานสาวถูกรังแก จ้างวานทีมฆ่า 2 แสน มือปืนรับงานฆ่า3ศพมาแล้ว
เมื่อวันที่ 7 ส.ค.พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป.,สั่งการให้พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว รอง ผบก.ป.พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป.พ.ต.ท.พิทยา ธนาวุฒิ รอง ผกก.5 บก.ป.พ.ต.ท.ธีระพงษ์ คงเขียว สว.กก.5 บก.ป.ร่วมกันจับกุมนายอาคม (สงวนนามสกุล) หรือเอียด อายุ 67 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดเวียงสระ ที่ 40/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2566 ข้อหา “ร่วมกันใช้จ้างวาน หรือยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ,ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ,ร่วมกันพาอาวุธติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯ” ได้ในห้องพักคนงานสวนยางพารา ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ทั้งนี้ทราบว่า เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2566 ขณะที่นายบุญธรรม อายุ 54 ปี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ขับรถกลับบ้าน หลังจากไปร่วมรับประทานอาหารกับกลุ่มเพื่อนที่ร้านข้าวต้มใกล้กับสี่แยกพระแสง ระหว่างทางมีคนร้ายไม่ทราบใช้อาวุธปืนตามประกบยิงนับสิบนัด จนทำให้นายบุญธรรมเสียชีวิตคาที่เสียชีวิต เหตุเกิดบนถนนหลวงหมายเลข 4133 หมู่ที่ 1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ป. ได้สืบสวนจนพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุ และรวบรวมหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหา จำนวน 7 ราย ทั้งคนวางแผน จัดหามือปืน ขับรถ ชี้เป้า และมือปืน ผู้ต้องหาทั้งหมดล้วนมีประวัติโชกโชนมีทั้งคดียาเสพติด อาวุธปืน หรือคดีอุกฉกรรจ์มาก่อนทั้งสิ้น โดยคนชี้เป้าคือ นายภานุพงษ์ หรือ ปอน นายทวีศักดิ์ หรือหนึ่ง นายปฎิพากย์ หรือ “หลอด” ส่วนมือปืนคือ นายเอกชัย หรือ “เอกมหาราช” ,นายกิตติพงศ์ หรือ “จี”“ขับรถ นายสมยศ หรือแคว็ด จัดหามือปืน และนายอาคม ผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเป็นผู้ใช้จ้างวาน
ต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถตามจับกุมผู้ต้องหาไปได้แล้ว 6 ราย ทั้งหมดให้การรับสารภาพ โดยนายเอกชัย มือปืน ให้การว่าตนกับนายอาคมนั้นเคยรู้จักกันตั้งแต่สมัยติดคุกอยู่ด้วยกัน มาเมื่อเดือนธันวาคม 2565 นายอาคมมาติดต่อให้ช่วยจัดหาทีมมาสังหารนายบุญธรรม ซึ่งเป็นหลานเขยของนายอาคมฯ โดยตกลงค่าจ้าง 2 แสนบาทบาท หลังรับเงินมาแล้วก็ไปลงมือก่อเหตุก่อนจะถูกตามจับกุมดังกล่าว ปัจจุบันศาลจังหวัดเวียงสระมีคำพิพากษาลงโทษมือปืนจำคุกตลอดชีวิต ส่วนกลุ่มสนับสนุนนั้นถูกจำคุกคนละ 25 ปี
จากการสืบสวนทราบอีกด้วยว่าิปมสังหารนั้นมาจากเรื่องขัดแย้งในครอบครัว เนื่องจากผู้ตายนั้นมีภรรยาน้อย และมักลงมือทำร้ายร่างกายภรรยาหลวงซึ่งเป็นหลานสาวของนายอาคมอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังชอบนำทรัพย์สินไปปรนเปรอให้หญิงอื่นด้วย นายอาคมเลยไม่พอใจที่หลานสาวถูกทำร้ายทั้งร่างกาย และจิตใจ จึงไปติดต่อหาทีมมือปืนมาสังหารหลานเขยดังกล่าว
ต่อมาหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบฯ ได้สืบสวนจนทราบว่านายอาคมหลบหนีไปกบดานอยู่บนภูเขาสูง พื้นที่อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อติดตามไป นายอาคมก็ไหวตัวทันหลบหนีไปได้ จึงออกติดตามมาอย่างต่อเนื่อง จนได้เบาะแสว่าผู้ต้องหาหลบมาไปพักอาศัยอยู่ที่ห้องพักคนงานสวนยางในอ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ก่อนเข้าตรวจสอบและจับกุมตัวไว้ได้ สอบสวน ผู้ต้องหา ยังให้การปฎิเสท จึงนำตัวส่งสภ.พระแสง ดำเนินคดีต่อไป
สำหรับนายอาคม นั้นมีประวัติเป็นมือปืนรับจ้าง คดีฆ่า 3 ศพ เมื่อปี 2536 ที่จังหวัดกระบี่ ศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ต้องโทษอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางแค่ 14 ปี พ้นโทษออกมาเมื่อปี 2551 หลังพ้นโทษออกมาแล้ว ยังมีพฤติกรรมเป็นผู้กว้างขวางและชอบคบหากับกลุ่มมือปืนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหลายคดีที่ตำรวจเชื่อว่านายอาคมมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่พยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะดำเนินคดีได้ จนกระทั่งมาก่อคดีขึ้นอีกครั้ง