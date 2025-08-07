หมอบี ให้ปากคำกว่า 5 ชม. ตร.ชี้เข้าข่ายมีมูลฉ้อโกง พบพิรุธเส้นเงิน ยอดถอนไม่ตรงกับบริจาควัด

หมอบี ให้ปากคำมาราธอนนานกว่า 5 ชม. ตำรวจเผยพฤติการณ์เข้าข่ายมีมูลฉ้อโกง รอความชัดเจนจากวัดพระบาทน้ำพุ ตัวเลขเงินบริจาคเปรียบเทียบจำนวนเงินที่ถอนออกจากบัญชี พบถอนเงินกว่า 100 ครั้ง เป็นเงินกว่า 200 ล้านบาท
วันที่ 7 สิงหาคม เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการกองปราบปราม ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นที่ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ได้เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถึงประเด็นในเรื่องของการเปิดบัญชีรับบริจาค เพื่อมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุโดยใช้ชื่อตนเอง
ซึ่งได้ระบุว่า มีการร้องเรียนมาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวตั้งแต่ต้นมีนาคมที่มาผ่าน หลังพบพิรุธการเบิกถอนเงินจากบัญชีของหมอบี ที่มีการเปิดรับบริจาคเงิน จากเพจ “งมงายสไตล์หมอบี” ที่มีการเปิดรับบริจาคตั้งแต่ปี 2560 โดยมีการระบุว่าเป็นการใช้จ่ายในกิจการของวัด หลังจากนั้นได้ตั้งชุดสืบสวนลงไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าว จนพบข้อมูลว่ามีการเบิกถอนออกมาจำนวน 101 ครั้ง เป็นเงินกว่า 200 ล้านบาท
โดยพบว่า ในบางครั้งมีการเบิกในบางรายการ เช่น ประมาณ 3 ล้านกว่า แต่ส่งมอบให้กับเจ้าอาวาสเพียงกว่า 1 ล้านบาทเท่านั้น และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นเงิน พร้อมนำที่มีการเบิกถอนจากบัญชีที่แท้จริงมีจำนวนเท่าไหร่ และเงินที่ทางวัดได้รับตรงกันหรือไม่
ส่วนกรณีที่ หมอบี เดินทางมาในวันนี้ไม่ได้มีการแจ้งพนักงานสอบสวนล่วงหน้า โดยเจ้าตัวได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวน ว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีตามที่เป็นกระแสข่าวก่อนหน้านี้ และพร้อมให้ความร่วมมือในตรวจสอบ โดยมีนำเอกสารบางส่วนมาแสดงต่อพนักงานสอบสวนด้วย แต่เอกสารดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างไร ยังไม่ขอเปิดเผยในตอนนี้
เมื่อถามถึงพฤติการณ์ของหมอบีว่าเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชนหรือไม่ พ.ต.อ.เอนก บอกว่า ต้องดูเจตนา แต่จากการตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านมา ยอมรับว่าเรื่องนี้มีมูลว่าเข้าข่าย และสามารถรู้ความเป็นมาของเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งต้องดูในเรื่องของเจตนาว่าการเปิดบัญชีเพื่อกิจการของวัด แต่นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เปิดรับบริจาคหรือไม่
แต่ในกรณีของวัดพระบาทน้ำพุ ทางวัดยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งความกับหมอบี ซึ่งทางวัดขอตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนก่อน ซึ่งคาดว่าใช้เวลาไม่นาน
อย่างไรก็ตามในกรณีที่หากเจ้าอาวาสไม่เข้ามาดำเนินการแจ้งความ ก็ไม่เป็นไร ก็ยังมีผู้บริจาคให้สามารถตรวจสอบได้ ส่วนเจ้าอาวาสจะมีส่วนกระทำผิดในฐานะเจ้าพนักงานหรือไม่ ต้องดูที่เจตนาของท่าน ซึ่งตนอยากเตือนเจ้าอาวาสว่า การทำอะไรที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนก็จะส่งผลกระทบ ท่านต้องไม่ลืมว่าตัวท่านเองก็เป็นเจ้าพนักงาน
ส่วนกรณีที่กระแสข่าวก่อนหน้านี้ เตรียมเรียกญาติใกล้ชิดเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เข้าให้ข้อมูลหลังพบความร่ำรวยผิดปกติรวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการรับบริจาคเงินของวัด พ.ต.อ.เอนก ระบุว่า มีการสอบปากคำไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่ไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดว่า เป็นใคร อย่างไรและกี่คน
ในเบื้องต้นอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตอนนี้ทางวัดยังไม่ได้มีการมาแจ้งความ หลังจากที่ทางกองบังคับการไปรับเรื่องแล้วทางผู้บังคับการปราบปรามได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้ พร้อมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนไปพบกับหลวงพ่อมาแล้วที่วัด
สำหรับวันนี้การนำหลักฐานมาฝ่ายสืบสวนที่มานำหลักฐานเพื่อที่จะแจ้งว่าเค้าอ่ะประสงค์ที่จะให้ข้อมูลกับฝ่ายสืบสวนไว้
เอกสารที่นำมาในวันนี้เบื้องต้นมาเจตนาเพื่อลงบันทึกประจำวันเพื่อยืนยันว่าไม่ได้จะหลบหนีตามที่เป็นข่าวมองว่าเป็นการชิงเขาเข้าหาก่อนที่หมายเรียกหรือหมายจับหรือไม่อาจจะคิดได้อย่างนั้นก็ได้ทางคดีก็อาจจะมีการสืบสวนไปถึง
ส่วนจากพฤติการณ์ที่มองเอาไว้ถือว่าเป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือไม่ ตามพฤติการณ์ที่สืบสวนได้ในเบื้องต้นได้มีการเปิดเพจแล้วก็มีการแจ้งเลขบัญชีรับบริจาคเพื่อไปกิจการของวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งเบื้องต้นมองว่าประชาชนเข้าใจว่าเป็นการบริจาคเพื่อกิจการของวัด หากบริจาคไปแล้วแต่ไม่ได้นำเงินไปใช้ในกิจกรรมของวัดอาจเป็นเรื่องของการฉ้อโกงได้
ซึ่ง พ.ต.อ.เอนก ยังยืนยันอีกว่า พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ส่วนกลางตรวจสอบในเรื่องนี้ยังไม่เป็นคดีความ ยังไม่มีใครแจ้งความดำเนินคดีกับหมอบีแต่อย่างใด สำหรับกรณีนี้ไม่มีความซับซ้อน เพราะบัญชีนี้มีการระบุแล้วว่าเป็นการเปิดรับบริจาคเพื่อกิจการของวัด ซึ่งมันชัดเจนอยู่ในตัวมันเอง
ส่วนเรื่องของการเบิกเงินจากบัญชีไปทำสถานปฎิบัติธรรม ต้องยอมรับว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบในทุกมิติ ว่าเงินที่มีการเบิกไปแล้วนำไปไหน ซึ่งหากมีการเบิกจากบัญชีที่เปิดรับบริจาคแล้วอ้างว่าไปใช้ในกิจการของวัดแต่หากนำไปใช้ในการซื้อทรัพย์สินส่วนตัวถือว่ามีเจตนาที่ไม่สุจริต
ด้าน หมอบี หลังหอบแฟ้มหลักฐานเข้ามาพบพนักงานสอบสวน และให้ข้อมูลเบื้องต้นกว่า 5 ชั่วโมง ก็ยังไม่แล้วเสร็จ
ขอบคุณที่มา ch3plus