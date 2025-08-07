‘หมอบี’ เปิดใจ ปมเงินบริจาควัด แจงที่มาค่าปราบผี 7 หลัก ซื้อบ้านหลังละ 30 ล้าน
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ที่ตกเป็นประเด็นถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ หลังจากหลวงพ่ออลงกต ได้เปิดเผยกับสื่อว่า มีกรณีเงินบริจาคที่ “ตัวเลขไม่ตรงกัน” จนกลายเป็นประเด็นดราม่า
ต่อมา หมอบี ได้เข้าพบตำรวจกองปราบ เพื่อชี้แจงข้อมูลเงินบริจาค และแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ล่าสุด หมอบี ได้โฟนอินเข้ามายังรายการ “แฉ” ที่ดำเนินรายการโดย มดดำ คชาภา พร้อมด้วย น็อต วรฤทธิ์, หนุ่ม อนุวัต และ แจ๊ค แฟนฉัน เพื่อตอบคำถามต่าง ๆ ที่สังคมสงสัยดังนี้
หนุ่ม อนุวัฒน์ : หมอบี ยักยอกเงินหรือเปล่า ?
หมอบี : ไม่ครับ
หนุ่ม อนุวัฒน์ : สมมติเบิกมา 3 ล้าน หมอบีเอาไปให้วัดพระบาทน้ำพุเท่าไหร่ ?
หมอบี : ผมเอาไปถวายหลวงพ่อ ถวายครบทั้งหมดครับ
น็อต วรฤทธิ์ : ถวายเป็นเงินสดหรือเงินโอนครับ ?
หมอบี : เงินสดครับ
น็อต วรฤทธิ์ : ทำไมต้องให้เงินสด ทำไมไม่โอนไปครับ (เพราะโอนมันจะมีสลิปหลักฐาน)
หมอบี : มันเป็นไปตามดำริของหลวงพ่อ และไม่ได้เข้าวัด เพราะทำบุญกับหลวงพ่อโดยตรง
แจ๊ค แฟนฉัน : มีบัญชีของวัดอยู่แล้ว ทำไมอยู่ ๆ มีบัญชีของวัดที่มีชื่อหมอบี ใครสั่งให้เปิด ?
หมอบี : เป็นดำริของหลวงพ่อเลยครับ ทุกอย่างมีคำอนุมัติจากหลวงพ่อทั้งหมด
หมดดำ : เรื่องเงินตอนไปถวาย เอาตรง ๆ วัด 70 หมอบี 30 เรื่องจริงไหม ?
หมอบี : ไม่มี ถวายครบหมดครับ
หนุ่ม อนุวัฒน์ : ตอนนำเงินไปถวายทำไมซองเงินถูกเปิดออกมาก่อนแล้ว ?
หมอบี : เวลาจะถวายเงิน ผมก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจให้หลวงพ่อเห็น โชว์ให้ดูว่ามีเงินเท่านี้นะ
หนุ่ม อนุวัฒน์ : เอกสารที่เอาไปยืนยันกับกองปราบตั้งแต่ปีไหน
หมอบี : ตั้งแต่ปี 62 ถึงปัจจุบันเลยครับ
หนุ่ม อนุวัฒน์ : เงินมันไหลเวียนถึง 200 ล้านไหม ?
หมอบี : อันนี้ผมไม่แน่ใจ แต่คิดว่าน่าจะถึงครับ
แจ๊ค แฟนฉัน : มีคนบอกว่าหมอบีซื้อบ้านหลังละ 50-60 ล้าน เงินสดจริงไหม ?
หมอบี : ไม่ถึงครับ
น็อต วรฤทธิ์ : ที่มารายได้ของหมอบี มาจากอะไร ?
หมอบี : ต้องลองถามคนที่ขอความช่วยเหลือจากผมเนี่ย ผมไม่เคยเรียกเงิน แต่เขาจะให้เป็นน้ำใจ หรือให้ซองมา แล้วแต่ว่าเขาจะให้เท่าไหร่ยังไง
น็อต วรฤทธิ์ : จ้างไปปราบผีทีละ 10 ล้านจริงไหม ?
หมอบี : ผมไม่เคยพูดที่ไหนว่าได้ 10 ล้านนะ แต่ผมเคยพูดว่าผมเรียกสูง ๆ สมัยออกรายการใหม่ ๆ ผมเคยเรียก แต่เขาให้หรือเปล่า หรือต่อรอง มันอีกเรื่องนึง
หนุ่ม อนุวัฒน์ : แล้วหมอบีเคยได้สูงสุดเท่าไหร่ ?
หมอบี : เป็นหลักล้านครับ
หนุ่ม อนุวัฒน์ : แสดงว่าบ้านหลังนี้ ได้เงินมาจากคนที่เขาให้หมอบีโดยตรงถูกไหมครับ ?
หมอบี : ถูกครับ แล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านผมจริง ๆ ราคาอยู่ที่ 30 ล้าน บวกลบ