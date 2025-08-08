บุกค้นผับดัง ย่านรังสิต นักเที่ยวกว่า 300 ราย โกลาหล ทิ้งยาเสพติดเกลื่อน-ฉี่ม่วงนับร้อย
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 00.45 น. วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ร้าน Skin Pub (สกิน ผับ) ตั้งอยู่ในซอยรังสิต-นครนายก 21 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่า สถานบริการแห่งนี้ ปล่อยปละละเลยให้มีการใช้ยาเสพติดภายในร้าน
พบนักเที่ยวกว่า 341 คนในร้าน กำลังดื่มกินและเต้นรำอย่างสนุกสนาน เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมสถานที่สั่งให้ปิดเพลงและเปิดไฟแสงสว่าง เกิดความโกลาหล นักเที่ยวหลายคนพยายามโยนยาเสพติดทิ้งและหลบหนีออกจากร้าน แต่เจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมประตูไว้ทุกด้าน ไม่มีใครสามารถหลบหนีไปได้
เปิดปฏิบัติการ
จากการเข้าตรวจค้นพบว่า สถานบริการแห่งนี้เป็นผับเถื่อน ไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ พบผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องใช้บริการ จำนวน 7 คน อายุน้อยสุดเพียง 17 ปี ผู้จัดการร้านมีประวัติต้องคดีครอบครองยาเสพติดไว้เพื่อจำหน่าย ภายในร้านพบยาเสพติดตกอยู่เกลื่อนพื้น ทั้งยาคีตามีนและยาบ้า
ได้ทำการตรวจปัสสาวะนักเที่ยวทั้งหมด 341 คน เป็นชาย 161 คน หญิง 180 คน โดยพบว่ามีผู้มีผลปัสสาวะเป็นสีม่วง 179 คน เป็นชาย 84 คน หญิง 95 คน
แจ้งข้อกล่าวหา
พนักงานฝ่ายปกครองจึงได้จับกุมผู้จัดการร้าน เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาใน 4 ฐานความผิด ได้แก่
1.ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
2.จำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด
3. จำหน่ายสุราให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
4.ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม นอกจากนี้การปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในร้านเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. จึงเสนอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามคำสั่ง สั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา 5 ปี