ปคบ.บุกค้น แหล่งผลิตเยลลี่-คุกกี้ผสมกัญชา ปลูก-ทำ-ขายออนไลน์ ดัดแปลงส้วมเป็นที่ผสมสูตร

“ปคบ.ร่วมกรมแพทย์แผนไทยฯ บุกค้นแหล่งผลิตเยลลี่ -คุกกี้ผสมกัญชา ปลูก-ทำ-ขายออนไลน์ สุดยี้ดัดแปลงส้วมเป็นที่ผสมสูตร ยึดของกลางมูลค่ากว่า 9 แสน”
เมื่อวันที่ 8 ส.ค.พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ.พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ปคบ.พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 พ.ต.ท.เฉลิม เจริญหิรัญวนิช สว.กก.4 บก.ปคบ. บก.ปคบ.ร่วมกับนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกันแถลงผลตรวจค้นและจับกุมสถานที่ผลิตและจำหน่ายเยลลี่และคุกกี้ผสมกัญชา เตรียมส่งขายตามแพลตฟอร์มออนไลน์
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่ าจากปรากฏข่าวตามสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีเด็กอายุ 2 ขวบกินเยลลี่เข้าไปแล้วทำให้มีอาการง่วงซึมและนั่งหลับตาตลอดเวลาจนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการอย่างเร่งด่วน ทราบต่อมาว่าเยลลี่ดังกล่าวมีส่วนผสมของกัญชา ซึ่งแพทย์ระบุว่าเด็กมีภาวะเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัวแบบฉับพลันจากพิษของกัญชาและโพรงไซนัสอักเสบเฉียบพลัน ตนจึงสั่งการให้มีการเฝ้าระวัง และตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ขนมกลุ่มเสี่ยงที่อาจเข้าข่ายใช้กัญชาเป็นส่วนผสม
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวต่อว่า จากการสืบสวนจนพบแหล่งผลิตช่อดอกกัญชาแห้งและแหล่งจำหน่ายอาหารประเภทเยลลี่และคุกกี้ผสมกัญชาในพื้นที่ กทม.ซึ่งเป็นแหล่งผลิตรายสำคัญที่มีการจำหน่ายช่อดอกกัญชาแห้งและผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเยลลี่และคุกกี้ที่พร้อมรับประทาน มีการโฆษณาจำหน่ายผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ ซึ่งเยลลี่เป็นรูปหัวใจมีหลากหลายสีสัน เพื่อจูงใจกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น จนเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนำหมายค้นของศาลอาญามีนบุรี เข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่ง พื้นที่แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
เบื้องต้นพบว่าดัดแปลงอาคารที่พักเป็นที่ปลูกต้นกัญชา เพื่อผลิตช่อดอกกัญชาแห้ง และแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เยลลี่และคุกกี้ โดยพบนายสุทธิพล (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี เป็นผู้นำตรวจค้น โดยพบว่าใช้ห้องพักทั้ง 3 ชั้น ของอาคารดังกล่าวดัดแปลงเป็นที่ปลูกต้นกัญชาเพื่อผลิตช่อดอกกัญชาแห้ง และแบ่งบรรจุอาหารประเภทเยลลี่และคุกกี้ที่มีส่วนผสมของกัญชาเพื่อจำหน่ายให้กลุ่มวัยรุ่นทั่วไป อีกทั้ง มีการใช้ห้องส้วมในชั้นต่าง ๆ เป็นห้องสำหรับผสมและทดลองสูตรกัญชา สถานที่ใช้ผลิตและจัดจำหน่ายไม่ได้รับอนุญาต และไม่ถูกสุขลักษณะอนามัยอีกด้วย
เบื้องต้นสามารถตรวจยึดและอายัดผลิตภัณฑ์กัญชาและอาหาร จำนวนกว่า 481 ชิ้น มูลค่า 921,200 บาท ดังนี้
1. เยลลี่ผสมกัญชา จำนวน 230 ชิ้น
2. คุกกี้ผสมกัญชา จำนวน 162 ชิ้น
3. ช่อดอกกัญชาแห้ง ถุงละ 100 กรัม จำนวน 35 ถุง
4. ต้นกัญชาที่มีช่อดอก จำนวน 54 ต้น
จากการสอบสวน นายสุทธิพลฯ รับว่าตนเป็นแค่ลูกจ้างมีหน้าที่ปลูกและดูแลต้นกัญชา โดยจะผสมสูตรและทดสอบช่อดอกกัญชาแห้งตามที่นายจ้างสั่งไว้ ก่อนนำใส่ถุงขายให้ลูกค้า โดยช่อดอกกัญชาแห้ง ถุงละ 100 กรัม ราคา 10,000 บาท ส่วนเยลลี่ที่มีส่วนผสมของกัญชา ชิ้นละ 30 บาท และคุกกี้ชิ้นละ 150 บาท โดยเปิดจำหน่ายมาแล้วประมาณ 2 ปี
หลังจากนี้ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนบก.ปคบ.จะส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ตรวจยึด ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อยืนยันผลตรวจ หากพบสารที่เป็นอนุพันธ์ทางยาและสารเสพติดจะได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม พรบ.อาหาร ฐาน “ผลิต และจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง” โทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
หากตรวจพบยาแผนปัจจุบันหรือสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจัดเป็น “อาหารไม่บริสุทธิ์” โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และขเอหา “จำหน่ายสมุนไพรควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต” โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ด้านนพ.สมฤกษ์ กล่าวว่า สธ.มอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ติดตามและควบคุมร้านจำหน่ายกัญชา โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ โดยมุ่งเน้นการป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ การใช้กัญชาในทางที่ผิด รวมถึงการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึง ตลอดจนควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดด้วย โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงขอให้ผู้ประกอบการทุกรายปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย และไม่เพียงแต่บังคับใช้กฎหมาย แต่ยังส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า ไม่ควรให้เกิดการละเมิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของสังคมไทยด้วย
ด้านพล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ช่วงที่ผ่านมามีผู้นำกัญชามาใช้ผิดวัตถุประสงค์ทางการแทพย์ โดยผสมกับเยลลี่ คุ้กกี้ ขนมหรืออาหารประเภทต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ให้เกิดความเคลิบเคลิ้ม มึนเมา ซึ่งการนำมาผสมกับขนมนี้ทำให้เด็กและเยาวชนหรือประชาชนทั่วไปเข้าถึงง่าย เสพหรือรับประทานโดยไม่ตั้งใจ ทำให้เกิดอันตรายตามที่ปรากฏเป็นข่าว
และฝากความห่วงใยถึงผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวังขนมประเภทต่างๆ ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่อาจแพร่ระบาดไปยังชุมชนหรือใกล้สถานศึกษาทำให้เด็กหรือเยาวชนบริโภคโดยไม่รู้เท่าทัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทางบก.ปคบ. จะดำเนินจับกุมอย่างต่อเนื่อง และจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุดด้วย