รวบหนุ่ม ลอบนำ ‘แบตเตอรี่เสาส่งสัญญาณมือถือ’ บ.ดัง ขายเอากำไร รับทำมานาน 3 ปี

ไซเบอร์รวบ ‘หนุ่มขอนแก่น’ ยึดแบตเตอรี่เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศ ส่งคืนบริษัททรูฯ และคืนเงินเหยื่อ 3 แสนตามโครงการ MONEY CASH BACK ปิดบัญชี ตามล่าม้า คว้าเงินคืน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท., พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท., พ.ต.อ.สุวัฒชัย ศรีทองสุข รอง ผบก.ตอท. ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุม นายสุริยา ชาวจ.ขอนแก่น พร้อมของกลางแบตเตอรี่ 23 ก้อน โครงแบตเตอรรี่ 1 อัน เซลล์แบตเตอรี่ 6 ก้อน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
สืบเนื่องจาก ตำรวจไซเบอร์ได้รับการร้องเรียนจากบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ว่าทางบริษัทได้ตรวจสอบพบว่า มีการนำแบตเตอรี่ของบริษัทออกมาประกาศขายผ่านทางกลุ่มเฟซบุ๊ก จึงมีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.สอท. ทำการสืบสวนตรวจสอบ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.สอท. ได้ล่อซื้อโดยนัดรับของที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ใน ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
เมื่อถึงเวลานัดหมายก็พบนายสุริยามาที่บริเวณดังกล่าวจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มจากการตรวจค้นภายในรถพบแบตเตอรี่จำนวนหนึ่งก้อน เบื้องต้นได้รับการยืนยันว่า เป็นแบตเตอรี่ของบริษัท ทรูฯ ที่ได้มาจากการนำเข้ามาโดยเฉพาะ ไม่มีวางขายทั่วไปในท้องตลาด และให้การว่าซื้อแบตเตอรี่มาจากในกลุ่มซื้อขายของ หลังจากนั้นเอามาขายทำกำไร โดยทำมาประมาณ 3 ปี
สอบถามเพิ่มเติม ทราบว่ามีอีกจำนวนหนึ่งอยู่ที่บ้านพักของตน จึงขอทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบแบตเตอรี่หลายรายการ จึงได้ทำการตรวจยึด นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านไผ่ เพื่อดำเนินการต่อไป
นอกจากนี้ทางพล.ต.ท.ไตรรงค์ พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันนำเงินจำนวน 306,070 บาท คืนให้แก่ผู้เสียหาย ตามโครงการ MONEY Cash Back ปิดบัญชี ตามล่าม้า คว้าเงินคืน หลังจับกุมเครือข่ายบัญชีม้าของขบวนการหลอกลวงออนไลน์ออกอุบายอ้างเป็นสภ.เมืองราชบุรี หลอก ผู้เสียหายให้โอนเงินทั้งสิ้น 653,270 บาทด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตร.เผย หมอบี มอบฉันทะเบิกเงิน 101 ครั้ง รวมกว่า 204 ล้านบาท ในเวลาไม่กี่ปี
- วุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ อดีตรองอัยการสูงสุด นั่งปธ.คณะกรรมการอัยการ คนใหม่
- ฝากขัง ‘อดีตเจ้าคณะพิจิตร-ทิวากร’ กิ๊กสีกากอล์ฟ คดีทุจริตเงิน 3 ล้าน ตร.ค้านประกันตัว
- DSI พบ ผู้ช่วยส.ว. โอนเงินเดือนให้บุคคลภายนอก จี้ วุฒิสภาส่งเอกสาร หลัง 2 สัปดาห์ยังได้ไม่ครบ