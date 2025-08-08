วุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ อดีตรองอัยการสูงสุด นั่งปธ.คณะกรรมการอัยการ คนใหม่
ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุด ได้กำหนดให้มีการเลือกประธานคณะกรรมการอัยการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มาตรา 18 (1) แทนประธานคณะกรรมการอัยการที่ครบวาระ
โดยกำหนดให้มีการคละบัตรและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่ข้าราชการอัยการผู้มีสิทธิเลือกประธานคณะกรรมการอัยการ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2568 และดำเนินการปิดผนึกช่องใส่บัตรลงคะแนนเลือกประธานคณะกรรมการอัยการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2568 เวลา 16.30 น. และทำการนับคะแนน ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2568 นั้น
บัดนี้ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ดำเนินการนับคะแนนเลือกประธานคณะกรรมการอัยการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏผู้ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการอัยการอย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่
1. นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ อดีตรองอัยการสูงสุด 1,599 คะแนน
2. นายตระกูล วินิจนัยภาค อดีตอัยการสูงสุด 823 คะแนน
3. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อดีตผู้ตรวจการอัยการและกรรมการ ป.ป.ช. 336 คะแนน
4. ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อดีตอัยการสูงสุด 192 คะแนน
5. นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ อดีรองอัยการสูงสุด 67 คะแนน