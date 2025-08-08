ฝากขัง ‘อดีตเจ้าคณะพิจิตร-ทิวากร’ กิ๊กสีกากอล์ฟ คดีทุจริตเงิน 3 ล้าน ตร.ค้านประกันตัว

ปปป.ฝากขังอดีตเจ้าคณะพิจิตร พร้อมสมาชิกกิ๊กสีกากอล์ฟ ยังให้การปฎิเสธ ตำรวจยื่นคัดค้านประกันตัว
กรณีพระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปมีพฤติกรรมเสพเมถุน และพัวพันสัมพันธ์ฉาวกับ น.ส.วิลาวัลย์ หรือ สีกากอล์ฟ อายุ 35 ปี ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. นำทีมบุกจับกุมอดีตพระชั้นผู้ใหญ่และคนใกล้ชิด ผู้ต้องหา 3 ราย คือ นายวิรัติ หรือ อดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร อายุ 60 ปี นายทิวากร หรือ อดีตพระมหาทิวากร อายุ 59 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และ นายสันติชัย อายุ 38 ปี ลูกศิษย์คนสนิทของอดีตพระมหาทิวากร ตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้า วันที่ 8 สิงหาคม ที่ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พนักงานสอบสวนบก.ปปป. คุมตัว นายวิรัติ อายุ 60 ปี หรือ อดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร นายทิวากร หรือ อดีตพระมหาทิวากร อายุ 59 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และนายสันติชัย อายุ 38 ปี ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริต ข้อหาเบียดบังทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ออกจากตึกเพื่อส่งฝากขังต่อศาลฯ
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงข้อกล่าวหาทุจริตเงินกว่า 3 ล้านบาท และเงินที่มอบให้สีกากอล์ฟ แต่นายวิรัติไม่ตอบ ด้านนายทิวากร หรืออดีตพระมหาทิวากร เดินตามออกมา เจ้าตัวตอบเพียงสั้น ๆ ว่า “ไม่มีอะไรครับ ขอโทษครับ”
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสามส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพื่อขออำนาจศาลฝากขังต่อไป พร้อมกันนี้ทางพนักงานสอบสวน ยังคัดค้านการประกันตัวอีกด้วย