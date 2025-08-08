ด่วน! ไฟไหม้บ้านประชาชน ซอยตลาดประดู่ 10 เจ้าหน้าที่รุดเข้าที่เกิดเหตุ เร่งควบคุมเพลิง
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 14.43 น. รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยตลาดประดู่ 10 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ กำลังไปที่เกิดเหตุ
เวลา 14.57 น. เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยตลาดประดู่ 10 เบื้องต้นลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ 2 ชั้นเพลิงไหม้ไปแล้วประมาณ 2 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี,บวรมงคล,บางแค,หนองแขม สนับสนุนที่เกิดเหตุ
เวลา 15.01 น. เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยตลาดประดู่ 10 ขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้ติดค้างและผู้ได้รับบาดเจ็บ
เวลา 15.07 น. เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยตลาดประดู่ 10 ขณะนี้เพลิงสงบ รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ