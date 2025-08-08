อดีตนักมวย อ้างเครียด โดนไล่ออกจากงาน สาดทินเนอร์ใส่นทท.ต่างชาติ จุดไฟเผาสาหัส

อดีตนักมวย อ้างเครียด เหตุเพิ่งโดนไล่ออกจากงาน ก่อเหตุสาดทินเนอร์ใส่นทท.มาเลย์ แล้วจุดไฟเผา เจ็บสาหัส
จากกรณีมีผู้เผยแพร่คลิปเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาย-หญิงชาวมาเลเซีย 2 คน ถูกชายเร่รอนใช้ทินเนอร์ราดใส่ตัวแล้วจุดไฟเผาจนได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดเมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม บริเวณหน้าห้างดังย่านราชดำริ
ต่อมา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผกก.สน.ลุมพินี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงคลิปเหตุการณ์ ขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาย-หญิงชาวมาเลเซีย 2 คน หลังถูกชายคนหนึ่งใช้ทินเนอร์สาดใส่ตัว แล้วจุดไฟเผาจนได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณหน้าห้างดังย่านราชดำริ เขตปทุมวัน กทม. เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ก่อนที่พลเมืองดีจะเข้าไปห้าม และร่วมกันควบคุมตัวไว้ได้ แล้วโทรแจ้งตำรวจ สน.ลุมพินี ให้เข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุว่า
ผู้ก่อเหตุคือ นายวรากร พับไธสง อายุ 30 ปี ชาว จ.สระแก้ว ตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า เห็นนายวรากร ได้เดินเข้าไปหา 2 นักท่องเที่ยวชาย-หญิง สามีภรรยา ชาวมาเลเซีย สามีอายุ 26 ปี และภรรยาอายุ 27 ปี จากทางด้านหลัง ทั้งคู่ที่นั่งอยู่ตรงบันไดหน้าห้าง
จากนั้นได้นำขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร ซึ่งบรรจุทินเนอร์ที่เตรียมไว้ออกมาจากกระเป๋าสะพายสีดำ แล้วสาดใส่ตัวของนักท่องเที่ยวทั้งสอง ชาวต่างชาติได้ลุกขึ้น และพยายามวิ่งหนีไป นายวรากรจึงได้วิ่งตามไปเพื่อจุดไฟเผาทั้งสองคนนั้น หลังจากที่เผาสำเร็จได้วิ่งหลบหนีกลับมาทางหน้าห้าง พลเมืองดีที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่เห็นเหตุการณ์จึงได้วิ่งไล่ตามจนสามารถควบคุมตัวไว้ได้
จากการตรวจสอบภายในกระเป๋าของนายวรากร พบเสื้อผ้า และของใช้ส่วนตัว อีกทั้งยังพบขวดพลาสติกที่บรรจุทินเนอร์ 1 ขวด และไฟแช็กที่ใช้ก่อเหตุ 1 อัน ตำรวจจึงได้นำตัวนายวรากร มาสอบสวนที่ สน.ลุมพินี เบื้องต้น
ผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่า ก่อเหตุจริง และไม่ได้มีความโกรธเคืองกันมาก่อน แต่ที่ลงมือก่อเหตุเนื่องจากความเครียด เพราะว่าตกงาน ไม่มีรายได้ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นนักมวย และได้ไปสมัครงานเป็น รปภ. แต่เพิ่งถูกให้ออกจากงาน จึงออกมาหางานทำแต่ยังไม่มีที่ไหนรับเข้าทำงาน อีกทั้งยังไม่ได้กินข้าว ทำให้เครียดหนัก จึงลงมือก่อเหตุดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้กำกับการ สน.ลุมพินี ได้ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี ในข้อหา ทำร้ายร่างกาย พร้อมทั้งประสานไปยังเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เข้ามาร่วมสอบสวน และหารือแนวทางการช่วยเหลือ ส่วนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทั้ง 2 ราย ขณะนี้ได้รับ การรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ (ชาย) และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (หญิง) อาการปลอดภัยแล้ว และจะเชิญมาให้ปากคำเพิ่มเติมต่อไป