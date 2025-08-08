รวบผัวเมียแสบ รับสร้างบ้านแล้วทิ้งงาน ผู้เสียหายเพียบ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม พ.ต.อ.วิชิต ถิรขจรวงษ์ ผกก.สส.1บก.สส.บชน. พ.ต.ท.พัฒน์พงษ์ กื้อมะโน สว.กก.สืบสวน1 บก.สส.บชน. พร้อมชุดสืบสวนกก.สืบสวน 1 บก.สส.บชน.ร่วมกันจับกุมตัว น.ส.ฐิตาภา (สงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี ชาวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามหมายจับศาลอาญาธนบุรีที่ 248/2568 ลงวันที่5 ส.ค. 68 ฐานความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายแก่ประชาชน และจับกุมตัวนายณัฐนันท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี ชาวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามหมายจับศาลอาญาธนบุรีที่ 249/2568 ลงวันที่5 ส.ค.ในฐานความผิดเดียวกัน โดยจับกุมตัวได้ที่บ้านพัก หมู่ 9 ต.ตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 มิ.ย.นายธนาผล (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี ได้เข้าแจ้งความกับร.ต.อ.ศรายุทธ์ สันทัด รอง สว.(สอบสวน) สน.บางขุนเทียน ว่าเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 67 ได้ว่าจ้างน.ส.ฐิตาภา ซึ่งรู้จักกันทางโลกโซเชียลให้มาทำการต่อเติมบ้าน ซอยเอกชัย 33 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง โดยตกลงราคากัน1,500,000 บาท ระยะเวลาในการทำ 90 วัน หลังจากเวลาผ่านไป 51 วันงานคืบหน้าไปแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ จึงได้ยกเลิกสัญญา และเสียเงินไป 3.4 แสนบาท น.ส.ฐิตาภาพร้อมกับนายณัฐนันท์ สามี ซึ่งเป็นผู้รับเหมาได้หลบหนีไป นายธนาผลเกิดความเสียหาย จึงเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.บางขุนเทียน เพื่อให้ดำเนินคดีกับสามีภรรยาคู่นี้จนถึงที่สุด
นายธนาผล กล่าวว่า ตนรู้จักสามีภรรยาคู่นี้ผ่านเพจเฟสบุ๊กที่รับเหมารีโนเวตบ้าน มีโปรไฟล์ดี ตีราคาไม่แพง ตนจึงติดต่อให้ทั้งคู่มาดูบ้านที่ตนเพิ่งซื้อมาในราคา 3.5 ล้านบาท ซึ่งบ้านหลังนี้ต้องเข้าซอยเอกชัย 33 ซึ่งเป็นซอยแคบ เข้าไปสุดซอย อยู่ริมคลองสนามชัย โดยผู้รับเหมาเจ้าอื่นตีราคาระหว่าง 2-3ล้านบาท เพราะการขนส่งหิน ทราย และวัสดุก่อสร้างเป็นไปได้ยาก แต่สามีภรรยาคู่นี้ตีราคาแค่1.5ล้าน ซึงถูกกว่าเจ้าอื่นเกือบครึ่ง จึงตกลงทำสัญญากันเมื่อวันที่ 3 เม.ย.67 วงเงิน 1.5 ล้าน ระยะเวลา 90 วัน
วันรุ่งขึ้นนายณัฐนันท์ ได้เอาคนงานมา2-3คน โดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ นายณัฐนันท์ได้ให้คนงานทุบกำแพงรอบบ้าน เหลือพื้นชั้น2 ซึ่งเป็นไม้ จากนั้นได้เอาหิน ทราย ปูน ขึ้นไปกองไว้ชั้นบน ตนท้วงแล้วว่าจะไม่ทำให้คานเสียหายหรือ แต่นายณัฐนันท์ยืนยันว่าโครงสร้างแข็งแรง จากนั้นนายณัฐนันท์ได้ขอเบิกเงินไปทั้งสิ้น 3.5 แสน แล้วทิ้งคนงาน พร้อมเครื่องมือก่อสร้างถูกๆเอาไว้ และไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย
จากนั้นคานบ้านได้แตกร้าวทั้งหลัง เพราะน้ำหนักของวัสดุก่อสร้าง ตนตามวิศวโยธามาวิเคราะห์ ได้คำตอบว่า เกิดจากความผิดพลาดด้านการก่อสร้าง จนต้องรื้อทำใหม่ทั้งหลัง วิศวกรโยธาตีราคาความเสียหายประมาณ1.5ล้านบาท ทุกวันนี้บ้านของตนก็ยังทำไม่สำเร็จเลย ส่วนนายณัฐนันท์ ก็ยังคงเปิดรับงานทางเพจเฟสบุ๊กอยู่ตลอด มีผู้เสียหายรายอื่นๆอีก 7-8 ราย หรือมากกว่านั้นที่โดนเหมือนตน ซึ่งนายณัฐนันท์จะเลือกบ้านที่เข้าออกยาก ขนย้ายวัสดุก่อสร้างได้ยาก คนมีงบน้อย เอาคนงานเข้าไปทำให้เห็นงานสัก10เปอร์เซ็น จากนั้นก็จะขอเบิกเงินหลักแสน แล้วก็ทิ้งทั้งงาน ทั้งคนงานและเครื่องมือไว้ แล้วไปรับงานต่อไป มีผู้เสียหายหลายรายและในหลายจังหวัด บางคนแจ้งความบ้างไม่แจ้งความบ้าง เพราะนายณัฐนันท์เป็นคนฉลาด ทำให้เป็นคดีผิดสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นคดีแพ่ง ให้ไปฟ้องแพ่งกันเอาเอง ส่วนมากคนเสียเงินไปจนหมดตัวแล้ว ไม่มีปัญญาที่จะไปฟ้องเอง ก็ต้องยอมถูกโกงเงินไปจนหมดตัว เคยรวมตัวกันไปแจ้งที่กองปราบปรามคดีก็ยังไม่มีความคืบหน้า