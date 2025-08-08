ตร.ไซเบอร์ เตือนภัย เสียบแล้วโดน ชาร์จมือถือในที่สาธารณะ อาจโดนขโมยข้อมูล

ตร.ไซเบอร์ เตือนภัย เสียบแล้วโดน แค่ชาร์จมือถือในที่สาธารณะ อาจโดนขโมยข้อมูล
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจไซเบอร์ เตือนภัยการโจมตีรูปแบบใหม่ Choicejacking การขโมยข้อมูลจาก โทรศัพท์ผ่านเครื่องชาร์จมือถือ สาธารณะ Choicejacking เป็นการโจมตีไซเบอร์ที่พัฒนาจาก Juice Jacking โดยอุปกรณ์ปลอมจะส่งคำสั่งหลอกให้มือถืออนุมัติ “ถ่ายโอนไฟล์” แทน “ชาร์จเท่านั้น” ภายในเสี้ยววินาที
– อุปกรณ์ชาร์จของแฮกเกอร์จะใช้เทคนิคเลียนแบบอุปกรณ์ป้อนข้อมูลผ่านทาง USB เพื่อส่งคำสั่ง อนุมัติการเชื่อมต่อ “ถ่ายโอนไฟล์” ไปยังโทรศัพท์มือถือแทนผู้ใช้งานซึ่งเหยื่ออาจไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ
– ใช้การโจมตีด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่เราจะสังเกตุ
– บางครั้งอาจะใช้ช่องโหว่ของ AOAP ในอุปกรณ์ Android บางรุ่น
– หลังจากการเข้าถึงสำเร็จ แฮกเกอร์สามารถขโมยภาพถ่าย อ่านข้อความ หรือฝังซอฟต์แวร์อันตรายลงในเครื่องได้ทันที
สำหรับวิธีป้องกัน การชาร์จมือถือในที่สาธารณะ เช่น สนามบิน โรงแรม หรือร้านกาแฟ อาจเสี่ยงต่อข้อมูลรั่วไหลหากใช้อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของตัวเอง ทางที่ปลอดภัย คือ พก Power Bank หรือ ใช้เต้าเสียบไฟฟ้าโดยตรง เปิดโหมด “ชาร์จเท่านั้น” และอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอเพื่อป้องกันช่องโหว่รูปแบบใหม่