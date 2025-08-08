คนสนิทหมอบี เข้าให้ปากคำตำรวจ ยันไม่ใช่เลขาฯ ปัดไม่รู้เรื่องเงินบริจาค

คนสนิทหมอบี เข้าให้ปากคำตำรวจ ลั่นไม่ใช่เลขาเป็นเพียงจิตอาสา อยากเห็นความชัดเจน ส่วนเรื่อง 70-30 % ก็คงแบบนั้น
จากกรณีหมอดูชื่อดังที่ถูกกล่าวหาว่า ไปเปิดบัญชีในนามของวัดดัง แต่กลับนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือส่งเงินให้วัดไม่ครบทั้งหมด ล่าสุดนายเสกสันน์ ทรัพย์แสนสุข หรือ หมอบี รีบหอบหลักฐานเข้าให้ข้อมูลกองปราบฯ แต่ยังไม่ถูกดำเนินคดีตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง น.ส. เอ (นามสมมติ) อดีตคนสนิทหมอบี เดินทางมาให้ปากคำในฐานะพยาน โดยเจ้าตัวปกปิดใบหน้าด้วยหน้ากากอนามัย สวมหมวก และใส่เสื้อคลุมสีชมพู
ผู้สื่อข่าวพยามสอบถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างน.ส.เอ กับหมอบี โดยเจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามว่าเคยเป็นเลขาหมอบีหรือไม่ แต่บอกว่าเป็นเพียงจิตอาสาที่ทำงานร่วมกัน ตนจึงไม่ทราบเรื่องเงิน
เมื่อถามถึงเรื่องเงินที่หมอบีอ้างว่าอยู่กับเลขาก่อน 3 วันก่อนจะมาถึงมือหมอบีนั้น ตนไม่เคยจับเงินพวกนั้น เพราะไม่ใช่เลขา จึงไม่ทราบ
น.ส.เอ กล่าวด้วยว่า ที่ออกมาให้ข้อมูลกับรายการดัง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะอยากให้เกิดความโปร่งใส และให้คนตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบที่เป็นจริง ส่วนหมอบีจะรู้เห็นกับหลวงพ่ออลงกตหรือไม่นั้นตนไม่ทราบ
ส่วนกรณีการกล่าวหาเรื่องส่วนแบ่ง 70 % ให้วัด และ 30% ให้หมอบี ตามที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้นั้น น.ส.เอ กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า “คงเป็นแบบนั้นแหละค่ะ”