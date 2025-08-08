ทะลายแก๊งแฮกเกอร์จีน ดูดข้อมูลบัตรเครดิตข้ามชาติ ฟอกเงินผ่านคริปโท
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.ภานพ วรนัชชากุล ผบก.สส.สตม. ได้สั่งให้ชุดสืบสวน บก.สส.สตม. เร่งขยายผลเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ หลังพบเบาะแสการนำข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นไปใช้โดยมิชอบ
โดยพ.ต.อ.รัฐโชติ โชติคุณ รอง ผบก.สส.สตม., พ.ต.อ.ชย พานะกิจ ผกก.สอบสวน กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม., พร้อมด้วย พ.ต.ท.ภูริศ คำหมื่น, พ.ต.ต.โกเมน วรรณบวร, พ.ต.ต.ภาณุวัฒน์ สวาสดิ์นา, ร.ต.อ.รณกฤต เกษสังข์ และ ร.ต.อ.นนทวัฒน์ สนแจ้ง นำกำลังเข้าตรวจค้นและจับกุม นายยูเป็ง อัน (YUPENG AN) อายุ 35 ปี สัญชาติจีน ผู้ต้องหา ได้ที่บ้านเลขที่ 63/5 ซอยพระยาสุเรนทร์ 9 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ หลังได้รับข้อมูลว่ามีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นในลักษณะน่าสงสัย ผลการตรวจค้นพบข้อมูลเชื่อมโยงไปยังบุคคลสัญชาติจีนรายหลายราย จนจับกุม นายยูเป็ง อัน ได้ในที่สุด
จากการตรวจสอบพบว่า นายยูเป็ง อัน ใช้แอปพลิเคชัน Telegram เป็นช่องทางสื่อสารกับเครือข่าย โดยสั่งการให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลบัตรเครดิตผู้อื่นสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือ (iPhone 16 Pro Max) และทองคำ ทางออนไลน์ ก่อนนำไปขายที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ย่านปทุมวัน จากนั้นนำเงินสดไปแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล (USDT) และโอนกลับไปยังกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ
พร้อมตรวจยึดของกลางสำคัญ ได้แก่: ข้อมูลบัตรเครดิตของบุคคลอื่นกว่า 5,000 รายการ โทรศัพท์มือถือ70 เครื่อง ซิมการ์ดใช้แล้ว ประมาณ 500 ซิม ทองคำแท่ง หนัก 14 บาท เงินสด หลายแสนบาท คริปโตเคอร์เรนซี หลายล้านบาท รถยนต์หรู
เบื้องต้นคาดว่าทรัพย์สินทั้งหมดมีมูลค่านับสิบล้านบาท และเข้าข่ายความผิดฐาน ฟอกเงิน ขณะเดียวกันพบว่าขบวนการยังเชื่อมโยงเหยื่อหลายประเทศ โดยมีข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ในการกระทำผิด มีที่มาจากหลายประเทศ เช่น จีน, ไต้หวัน, สิงคโปร์, มาเลเซีย และประเทศไทย
โดยนายยูเป็ง อัน ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยระบุว่าได้รับข้อมูลบัตรเครดิตผ่านกลุ่ม Telegram จริง
โดย เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหา “ใช้และมีไว้เพื่อใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269/5 และ 269/6 และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.บางชัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเตรียมประสานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพื่อขยายผลและติดตามเครือข่ายร่วมขบวนการต่อไป