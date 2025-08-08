รองเอนกฯ เผยพิรุธเส้นเงินหมอบี พบเงินส่วนต่างหาย จนท.เร่งสอบเพิ่ม

รองเอนกฯ เผยสอบเส้นเงินบริจาคคดีหมอบีน่าผิดปกติ เชื่อมีคนผิดคนถูก หลังพบมีเงินส่วนต่างที่หายไป
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผบก.ป. เปิดเผยความคืบหน้าคดีเงินบริจาคหมอบี ว่า คดีนี้เริ่มมีการร้องเรียนให้กองปราบตรวจสอบตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ล่าสุดมีการสอบปากคำพยานคนสนิทของหมอบี ซึ่งไม่ใช่เลขาส่วนตัว แต่เป็นผู้เคยทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันมานาน ซึ่งถือเป็นพยานที่สำคัญในอนาคต
พ.ต.อ.เอนก กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีการสอบปากคำไวยาวัจกรณ์,เจ้าอาวาส และผู้ที่เกี่ยวข้องภายในวัดไปแล้วด้วย พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานทั้งเอกสารและบุคคลอย่างต่อเนื่อง ทำให้การสืบสวนชัดเจนขึ้น โดยพบความผิดปกติในบัญชีธนาคารชื่อ “ใจฟ้าอาทรประชานาถ” ซึ่งเปิดมาตั้งแต่ปี 2562 มีเงินจำนวนมากไหลเข้า ก่อนที่หมอบีจะให้คนสนิทเบิกออกมาเป็นเงินสดครั้งละหลักแสนถึงหลักล้าน เพื่อนำไปให้หลวงพ่อฯต่อ แต่ละครั้งมียอดส่วนต่างที่หายไป ซึ่งเรามีข้อมูลและบุคคลที่เกี่ยวข้องชัดเจนแล้ว แต่คงยังไม่เปิดเผยรายละเอียด
รองผบก.ป. กล่าวอีกว่าสำหรับกรณีที่หลวงพ่ออลงกตให้สัมภาษณ์ว่าหมอบีนำเงินส่วนต่างไปใช้ทำกิจกรรมจิตอาสา นั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถตั้งข้อสังเกตได้ แต่ทางตำรวจก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อน โดยอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะเชิญหลวงพ่อมาสอบปากคำ หรือส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบที่วัด
ส่วนทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีการข้อสงสัย เพราะหมอบีอ้างว่า นำเงินจากพิธีปราบผี และธุรกิจกงสีของครอบครัวไปซื้อนั้น คงยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การ โดยพบว่าบ้านที่ซื้อเมื่อปี 2564 นั้นซื้อหลังจากเปิดบัญชีใจฟ้าฯ ที่เปิดเมื่อปี 2562 ก็จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดกันต่อไป เพราะขณะนี้เรามุ่งสอบเพียงบัญชีใจฟ้าฯ ฐานะบัญชีหลักรับบริจาค ซึ่งมีเส้นทางการเงินครบถ้วนแล้ว แต่ตัวหมอบีต้องชี้แจงเอกสารให้ชัดทุกยอดว่าเงินมาจากไหนและไปที่ใด ขณะนี้ยังจะไม่มีการดำเนินคดีกับใคร แต่หากจะดำเนินคดี ตนจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง
“คดีนี้ต้องมีคนผิดและคนถูกอย่างแน่นอน แต่ยังไม่กำหนดกรอบเวลาสรุปสำนวนเนื่องจากต้องตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาคย้อนหลังมาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดเป็นจำนวนมาก” พ.ต.อ.เอนก กล่าว