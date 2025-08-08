ทนาย รับข้อมูล 2 ฝ่ายไม่ตรงกัน แต่ยันเงิน 5.4 ล้านมีหลักฐานชัด หมอบี เบิกเกิน-มอบไม่ครบ 

ทนายเกิดผล ยอมรับข้อมูลหมอบี – หลวงพ่ออลงกต ไม่ตรงกัน อยากให้หมอบีออกมาชี้แจง ยันเงิน 5.4 ล้านมีหลักฐานชัด หมอบีเบิกเกิน-มอบไม่ครบ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความเจ้าอาวาสวัดพระบาทนำพุ คณะกรรมการวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป. เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการรวบรวมหลักฐานพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง
นายเกิดผลกล่าวว่า วันนี้เป็นการมาหารือประเด็นที่ตำรวจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งจะกลับไปรวบรวมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยืนยันวัดพระบาทน้ำพุไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอก เงินที่หายไปเป็นเรื่องระหว่างหมอบีกับหลวงพ่ออลงกต ตามข้อมูล หมอบีอ้างนำเงินบางส่วนไปใช้ในโครงการอื่น และอ้างว่าหลวงพ่ออนุญาต โดยนำเอกสารโครงการที่สรุปแบบไม่มีรายละเอียดมาให้ลงนามรับทราบ หลวงพ่อเข้าใจว่าเป็นโครงการจิตอาสา จึงเซ็นโดยไม่รู้ว่ามีการแฝงตัวเงินไว้ กระทั่งตรวจสอบย้อนหลังพบว่ายอดเงินที่หมอบีส่งต่อให้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง รวมกว่า 5.4 ล้านบาท จาก 10 รายการ ซึ่งหลักฐานได้มอบให้ทนายแล้ว
นายเกิดผลระบุว่า หลวงพ่ออยากให้หมอบีออกมาชี้แจงต่อหน้าสื่อร่วมกัน เพราะปัจจุบันทั้งสองฝ่ายให้ข้อมูลไม่ตรงกัน และเพื่อความชัดเจนต่อสังคม พร้อมยอมรับว่าหลวงพ่อกังวลต่อผลกระทบ เนื่องจากมีตำแหน่งเจ้าอาวาส ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธความเกี่ยวข้องได้ทั้งหมด แต่ต้องพิจารณาจากเจตนาและข้อเท็จจริงประกอบ
สำหรับเงิน 5.4 ล้านบาท ทนายยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าหมอบีเบิกเกินและส่งมอบไม่ครบ โดยนำไปใช้ในโครงการอื่นโดยไม่ขออนุญาตล่วงหน้า แม้หลวงพ่อจะเห็นว่ามีโครงการจริง แต่ไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม และยังไม่สรุปว่าจะมีเงินก้อนอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่
รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับข้อมูลทางการสอบสวน พนักงานสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งคนสนิทหมอบี และผู้เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินของวัดพระบาทนำพุไปแล้ว 6 คน โดยคนสนิทหมอบีที่เดินทางเข้าพบตำรวจในวันนี้ก็เป็นอีก 1 คน ที่ได้รับมอบอำนาจไปเบิกเงินจากบัญชีธนาคาร และยังมีอีก 1 คน ที่ได้เคยได้รับมอบอำนาจเช่นกัน ตำรวจอยู่ระหว่างติดต่อเข้ามาให้ข้อมูล ส่วนหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ส่วนเงินที่นำไปซื้อบ้านพักหรูมูลค่ากว่า 30 ล้านบาทนั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของรายได้ด้วยเช่นกัน