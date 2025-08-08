ตร.ตามจับอดีตรปภ.โรงพยาบาลแสบ ลักน้ำมัน-แบตเตอรี่รถเก๋ง ของญาติมานอนเฝ้าไข้ ก่อนลาออก
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. พ.ต.ต.จิรัฎฐวัฒน์ กิจรุ่งเรืองเดช สว.กก.4 บก.ป. เข้าจับกุม นายสุพจน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 57 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดเพชรบุรี ที่ 304/2568 ลงวันที่ 13 มิ.ย.68 ข้อหา “ลักทรัพย์โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆ หรือรับของโจร” ได้ภายในลานจอดรถของบริษัทแห่งหนึ่ง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
จากการจับกุมทราบว่าเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผู้เสียหายซึ่งมาเฝ้าสามีชาวต่างชาติรายหนึ่งที่นอนล้มป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเข้าแจ้งความที่ สภ.ชะอำ ว่าถูกคนร้ายขโมยน้ำมันและแบตเตอรี่รถยนต์ขณะจอดเอาไว้ที่โรงพยาบาลดังกล่าว จากการสืบสวนจนทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุคือ อดีต รปภ.ของโรงพยาบาล ที่คุ้นเคยกับสถานที่จนรู้ว่าญาติคนป่วยมักจอดรถทิ้งเอาไว้เป็นเวลานานๆ จึงลงมือก่อเหตุ ทั้งๆ ที่ผู้ป่วยและญาติกำลังเดือดร้อน
หลังก่อเหตุผู้ต้องหาชิงลาออกและหลบหนีการจับกุมมานานนับปี โดยไปสมัครเป็นคนขับรถทัวร์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกติดตาม กระทั่งเจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีมาทำงานอยู่ที่บริษัทดังกล่าว จึงเข้าจับกุมตัวได้ในที่สุด สอบสวนผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่ง สภ.ชะอำ ดำเนินคดีต่อไป