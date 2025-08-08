รวบ 18 ชาวจีน กลางเมืองเชียงราย ข้ามชายแดน ไร้ใบอนุญาต
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย ได้รับแจ้งจากพนักงานร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.เมืองเชียงราย ว่า มีกลุ่มชายต้องสงสัยนั่งอยู่บริเวณหน้าร้านเป็นเวลานาน เจ้าหน้าที่จึงเดินทางเข้าตรวจสอบ พบชายคนดังกล่าวเป็นชาวต่างชาติ ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
พบว่าทั้งหมด 18 คนมีสัญชาติจีน จากนั้นได้ขอตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย รวมถึงบัตรประจำตัวเพื่อยืนยันตัวตน แต่ไม่สามารถแสดงเอกสารใดๆ ได้
โดยได้พักอยู่ที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงรายให้การว่าเดินทางเข้ามาจากฝั่งประเทศเมียนมาโดยผิดกฎหมาย ไม่ได้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือช่องทางที่ถูกต้องแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดมายังศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ 191 สภ.เมืองเชียงราย เพื่อทำบันทึกจับกุม พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิของผู้ถูกจับให้ทราบ ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป