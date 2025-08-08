ด่วน ไฟไหม้บ้านประชาชน ย่านประชาอุทิศ จนท.เร่งคุมเพลิง ยังไม่ทราบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม เวลา 22.01 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สายด่วน 199 จาก่าเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยประชาอุทิศ 58/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ กำลังไปที่เกิดเหตุ
ล่าสุด เมื่อเวลา 22.09 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ ถึงที่เกิดเหตุ เบื้องต้นเป็นบ้านคอนกรีต 2 ชั้น เพลิงกำลังลุกไหม้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างใช้น้ำคุมเพลิง
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
