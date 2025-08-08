จับ7ชาวจีน คาร้านตัดผมย่านรัชดา ใช้วีซ่าท่องเที่ยว ลักลอบทําอาชีพสงวน แย่งงานคนไทย

สืบท่องเที่ยวจับ 7 ชาวจีน คาร้านตัดผมย่านรัชดา พบใช้วีซ่าท่องเที่ยว แต่ลักลอบทํางานใน “อาชีพสงวน” แย่งงานคนไทย
วันที่ 8 สิงหาคม กองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวภายใต้การอํานวยการของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ํา ผบช.ทท., พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง, พล.ต.ต.กฤษณ์ วาฤทธิ์, พล.ต.ต.มล.สันธิกร วรวรรณ รอง ผบช.ทท, พ.ต.อ. แมน รถทอง ผกก.สืบสวน.บช.ทท, พ.ต.ท.เจษฎา ทองทา, พ.ต.ท.ปิยะพงษ์รักษา รอง ผกก.สืบสวน บช.ทท.สั่งการให้ พ.ต.ท.กฤตพร แสงสุระ สว.กก.สืบสวน บช.ทท, ร.ต.อ.ภัทรพล ชูชื่อ, ร.ต.อ.วรินทร์ศรี มนัสรัตน์ รอง สว.กก .สืบสวน บช.ทท.
นำกำลังจับกุมผู้ต้องหาชายชาวจีน 7 ราย ทุกรายใช้วีซ่านักท่องเที่ยว แต่ลอบทํางานเป็นช่างตัดผมโดยผิดกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ ร้านตัดผม สลีค ซาลอน ถนนรัชดาภิเษกทั้งนี้อาชีพ “ช่างตัดผม/เสริมสวย” เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทําโดยเด็ดขาดตามประกาศกระทรวงแรงงาน
แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับกุมทั้ง 7 รายทราบว่า “เป็นคนต่างด้าวทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางาน” และ “เป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ประกอบอาชีพหรือรับจ้างทํางาน โดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมทั้งแจ้งสิทธิตามกฎหมายผ่านล่าม และได้ควบคุมตัวนําส่งพนักงานสอบสวนสน.สุทธิสารดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป