ผกก.สน.หัวหมาก ยันไม่สามารถบังคับ เป๊ก ผลิตโชค ตรวจเลือดได้ เหตุ เมาแล้วเดิน ไม่ใช่ เมาแล้วขับ
วันที่ 8 สิงหาคม 2568 กรณี “เป๊ก ผลิตโชค” ปฏิเสธตรวจสารเสพติด ล่าสุด พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก ออกมายืนยันชัดเจนว่า ตำรวจไม่สามารถบังคับให้นักร้องดังตรวจเลือดหรือปัสสาวะได้ เนื่องจากกฎหมายเปิดช่องให้สิทธิผู้ป่วยสามารถปฏิเสธได้ เพราะกรณีของ เป๊ก ผลิตโชค ไม่ได้เข้าข่าย เมาแล้วขับ แต่เป็น เมาแล้วเดิน อีกทั้งข้อหาที่ถูกกล่าวหามีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ซึ่งเป็นความผิดที่ไม่รุนแรงพอที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับตรวจได้
ผกก.สน.หัวหมาก เผยว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลตรวจหาสารเสพติดแล้ว แต่แพทย์ได้ปฏิเสธตามสิทธิของผู้ป่วย พร้อมทำหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการว่านักร้องดังไม่ยินยอม
สำหรับข้อหาหลักที่ตำรวจแจ้งกับ เป๊ก ผลิตโชค ในเบื้องต้นคือ ทะเลาะวิวาท และ ก่อความเดือดร้อนรำคาญ ในที่สาธารณะเท่านั้น ส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายที่เคยมีกระแสข่าวว่าทำร้ายคู่กรณีนั้น ทั้งเจ้าของรถกระบะและแท็กซี่ก็ไม่ติดใจเอาความ จึงไม่ถูกดำเนินคดีใดๆ เพิ่มเติม
ขณะที่คู่กรณี นายชุติเทพ กลับถูกแจ้งข้อหาหนักกว่า คือ ทำร้ายร่างกาย และ พกพาอาวุธมีดในที่สาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร
ในส่วนของ เป๊ก ผลิตโชค ที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ทางตำรวจจะยังไม่เข้าไปสอบปากคำ เพื่อให้สิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย ซึ่งคาดว่าจะสามารถนัดสอบปากคำได้หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว