หนุ่มวัย22 ได้ยินเสียงดังในบ้าน ก่อนห้องครัวไฟลุกไหม้ คาดกาน้ำร้อนไฟฟ้าระเบิด
วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 22.01 น. ร้อยตำรวจเอก วิศรุจ ทาทอง รอง สว.สอบสวน สน.ทุ่งครุ รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยประชาอุทิศ 58/1 จึงรีบรุดจัดกำลังพร้อมประสานเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ พร้อมทั้งอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู เร่งรัดตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครมาถึงที่เกิดเหตุพบเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในบ้าน ซอย ประชาอุทิศ 58/1 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เป็นลักษณะบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น มีรั้วรอบขอบชิด
พบแสงเพลิงและกลุ่มควันจำนวนมากเกิดขึ้นบริเวณห้องครัวชั้นล่างสุดของตัวบ้าน อาสาสมัครพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยกันเร่งวางสายฉีดน้ำ แล้วรีบเร่งระดมฉีดน้ำเพื่อระงับเหตุอย่างเร่งด่วน ใช้เวลาทั้งสิ้น 15 นาที แสงเพลิงและกลุ่มควันเริ่มหมดไปและมอดดับลงในที่สุด
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนความเสียหายนั้นพบว่าภายในห้องครัวตรงบริเวณจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายทั้งหมดเจ้าหน้าที่จึงทำการปิดล้อมบริเวณสถานที่เกิดเหตุต้นเพลิง และภายนอกบ้านหลังดังกล่าวเพื่อรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และจากการสอบถาม ลูกชายเจ้าของบ้านหลังดังกล่าว อายุ 22 ปี บอกเล่าว่า ตอนแรกตนนอนอยู่บนชั้นที่สอง นอนเล่นมือถือแต่ก่อนที่จะขึ้นไปนอนเล่นที่ชั้นสอง ตนต้มน้ำเอาไว้โดยใช้กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า แล้วก่อนเกิดเหตุไฟดับทั้งบ้าน แล้วตนก็คิดว่าเดี๋ยวไฟก็ติดขึ้นมาเอง ตนก็ยังไม่รู้สึกแตกตื่น
แล้วสักพักก็ได้ยินเสียงดังตึง เหมือนเสียงของตกหรือไม่ก็ระเบิดตนก็เลยเปิดประตูออกมาดูก็เห็นเป็นฝุ่นตลบไปทั่ว ตนก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพดานหล่น แต่พอเดินลงไปแล้วควันมันหนาขึ้นเรื่อยๆ ตนก็เลยรีบวิ่งไปที่ห้องด้านหน้าตรงที่มีระเบียงแล้วตนก็ปีนออกมา แล้วก็โทรเรียกกู้ภัย ตนคาดว่าต้นเพลิงมาจากบริเวณหลังบ้านตรงที่ตนเสียบกาน้ำร้อนเอาไว้ ส่วนตอนที่เกิดเหตุนั้นตนอยู่คนเดียว พ่อ แม่ ไปทำงานกันหมด ส่วนพี่ชายก็ไปมหาลัย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดล้อมบริเวณบ้านหลังดังกล่าวเอาไว้ก่อน เพื่อรอทางเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งถึงจะสรุปสาเหตุของการเกิดเหตุดังกล่าวได้แล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป