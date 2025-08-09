ตร.ตามจับคาโรงพยาบาล หนุ่มใหญ่หื่น ลวงเด็กชายอนาจารริมน้ำ พ้นโทษแล้ว กลับมาก่อเหตุซ้ำอีก
วันที่ 9 ส.ค. พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป.สั่งการให้ พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. พ.ต.ต.นราวิชญ์ เปี้ยสุ สว.กก.4 บก.ป. ร่วมกันจับกุมนายสัญญา (สงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดพิจิตร ที่ 174/2568 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2568 ข้อหา “กระทำอนาจารเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม” ได้หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ทั้งนี้ทราบว่า เมื่อเดือนมีนาคม 2568 ขณะนั้นผู้ต้องหายังทำงานก่อสร้างอยู่ที่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ได้ก่อเหตุล่อลวงเด็กชายเอ (นามสมมติ) อายุ 10 ปี ขณะวิ่งเล่นกับเพื่อนๆ อยู่บริเวณริมแม่น้ำน่าน มากระทำอนาจาร ภายหลังเพื่อนของผู้เสียหายวิ่งไปฟ้องผู้ปกครอง จนทำให้ผู้ต้องหารีบหลบหนีไป ทราบอีกว่าก่อนหน้านี้ผู้ต้องหายังเคยก่อเหตุอนาจารเด็กอายุ 14 ปีมาแล้ว หลังถูกจับและพ้นโทษออกมาก็ก่อเหตุซ้ำขึ้นอีก
ต่อมาผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่ สภ.บางมูลนาก พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานยื่นขอหมายจับของศาลจังหวัดพิจิตร กระทั่งได้เบาะแสว่านายสัญญา มาทำงานอยู่ร้านค้าของเก่าแห่งหนึ่งใน จ.พิษณุโลก และมีปัญหาสุขภาพต้องไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นประจำ เจ้าหน้าที่จึงไปตรวจสอบก่อนเข้าจับกุมตัวได้ดังกล่าว สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ นำตัวส่งสภ.บางมูลนาก ดำเนินคดี