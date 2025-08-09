ทวี ตรวจเยี่ยมเรือนจำอุบลราชธานี นำ ‘เสก โลโซ’ สร้างขวัญกำลังใจ

ทวี สอดส่อง รมว.ยธ.ตรวจเยี่ยมเรือนจำอุบลราชธานี นำ เสก โลโซ สร้างขวัญกำลังใจ-มอบสิ่งของทหารและผู้อพยพ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางสุนีย์ สอดส่อง ภริยา และบุตรชาย นายรวิศ สอดส่อง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยช่วงเช้าแวะรับประทานอาหารพื้นเมือง ที่ร้านอาหารมอร์นิ่งอุบลทูเดอะมูน ร่วมกับ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย ที่มาให้การต้อนรับ และรับประทานอาหารร่วมกัน ก่อนเดินทางต่อไปยังเรือนจำกลางอุบลราชธานี ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางอุบลราชธานี พบปะและให้กำลังใจผู้ต้องราชทัณฑ์ เยี่ยมชมห้องสมุดเรือนจำกลางอุบลราชธานีที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ และนำ นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ เสก โลโซ ร่วมกิจกรรม พูดคุยสร้างแรงบัลดาลใจ และขับร้องเพลงร่วมกับวงเรือนจำกลางอุบลราชธานี โดยมี นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เขต 1 พรรคเพื่อไทย, นายสมศักดิ์ บุญประชม สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี เขต 10 พรรคไทรวมพลัง, ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายวสวรรธน์ พวงพรศรี หัวหน้าพรรคไทรวมพลัง, นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, นางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวจำปา ไขแสง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานี, นายอำนวย เปรมกิจพรพัฒนา ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษธนบุรี, นายภัคภพ อินทองคำ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี, นางศุภร ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม ร่วมให้การต้อนรับ
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “รัฐบาลเข้าใจความทุกข์ของประชาชน อย่างน้อยที่สุด เมื่อประชาชนมีความทุกข์เรื่องการจ่ายเงินเยียวยา รัฐบาลจะต้องมีความรวดเร็ว”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุถึงนโยบายการดูแลและการเยียวยาประชาชนและเจ้าหน้าที่ว่า การเยียวยาผู้เสียหายตามกฎหมายกระทรวงยุติธรรม ผู้เสียหายทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในประเทศไทย สามารถแจ้งความเพื่อรับการช่วยเหลือตามกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมได้ โดยผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ 200,000 บาท และผู้บาดเจ็บประมาณ 100,000 บาท ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยผู้เสียหายจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความมาแสดงเพื่อยื่นขอรับความช่วยเหลือ นอกเหนือจากเงินเยียวยาตามกฎหมายปกติแล้ว รัฐบาลยังมีมาตรการเยียวยาเฉพาะกิจเพิ่มเติมสำหรับเหตุการณ์สู้รบ โดยประชาชนจะได้รับเงินช่วยเหลือ 800,000 บาท และเจ้าหน้าที่ทหารจะได้รับ 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นระเบียบที่เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี 2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และ สมช. ฯลฯ ร่วมกันกำหนด เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้อง
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึง การดูแลผู้ต้องราชทัณฑ์ในพื้นที่ชายแดน ด้วยว่า สำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนและมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของครอบครัว รัฐบาลได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและให้กำลังใจ โดยจะมีการจัดให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้พบกับผู้ลี้ภัยที่เคยผ่านสถานการณ์เดียวกัน เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกันและเห็นถึงความพยายามของรัฐบาลในการดูแลประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการใช้ดนตรีบำบัดและจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด โดยมีศิลปินอย่าง เสก โลโซ เข้าไปช่วยดูแลและให้กำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชน
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เรือนจำอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวนมากถึง 5,500 คน ได้เริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง โดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านดนตรี เพื่อให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์ โดยมีการเชิญ เสก โลโซ เข้าไปให้คำแนะนำและเป็นแรงบันดาลใจ เป้าหมายคือการเปลี่ยนบทบาทของเรือนจำจากสถานที่คุมขังให้เป็น “สถานที่สร้างคน” เพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์เมื่อพ้นโทษออกไปสามารถเป็นพลเมืองที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้ต่อไป ในพื้นที่ที่มีการสู้รบ อย่างเช่น จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการอพยพผู้ต้องราชทัณฑ์ออกจากเรือนจำเพื่อความปลอดภัย และย้ายไปยังสถานที่ที่เหมาะสมกว่า ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีกำหนดการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านทักษะพิเศษ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาชายแดน พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นให้กับทหารและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดย นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วย