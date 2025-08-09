ตร.ไปรพ. ขอตรวจเส้นผมหาสารเสพติด แต่ ‘เป๊ก’ หลับ ชี้หากปฏิเสธอีก เสี่ยงข้อหาขัดคำสั่งพนง.

อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ตร.ชี้ เป๊ก ผลิตโชค เสี่ยงเจอข้อหา ‘ขัดคำสั่งจนท.’ หากปฏิเสธเก็บเส้นผมตรวจสารเสพติดอีก หลังเมื่อวานจนท.ไปหาที่รพ.แล้ว แต่เป๊กหลับ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก เปิดเผยความคืบหน้ากรณี นายผลิตโชค อายนบุตร หรือเป๊ก อายุ 40 ปี ศิลปินนักร้องชื่อดัง ถูก นายชุติเทพ อายุ 21 ปี อาชีพไรเดอร์ ใช้อาวุธมีดฟันเข้าที่คางได้รับบาดเจ็บ ภายในปั๊มน้ำมัน ซอยรามคำแหง 76 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เมื่อกลางดึกวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา สาเหตุจากการทะเลาะวิวาทในที่สาธารณะนั้น

หลังเกิดเหตุ เป๊ก ผลิตโชค เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชน ก่อนอัดคลิปขอโทษและขอโอกาสแก้ตัว เผยแพร่ผ่านเพจ White Music กระทั่งมีกระแสข่าวว่าศิลปินดังปฏิเสธการตรวจสารเสพติด โดยโรงพยาบาลแจ้งว่าเจ้าตัวไม่ยินยอมตรวจ เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไข “เมาแล้วขับ” แต่เป็นเพียง “เมาแล้วเดิน” ทำให้ไม่สามารถบังคับตรวจได้

พ.ต.อ.นเรนทร์ชี้แจงว่า ตำรวจหัวหมากเป็น เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงมีอำนาจขอตรวจหาสารเสพติดทางเส้นผมของเป๊ก และได้ประสานนัดหมายให้เจ้าตัวพร้อมญาติ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อเก็บตัวอย่างเส้นผม แต่หากยังปฏิเสธ เจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินคดี “ฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานได้”

ทั้งนี้ เมื่อวานนี้ (8 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ได้เข้าพบเป๊กที่โรงพยาบาลแล้วหนึ่งครั้ง แต่ไม่สามารถขอตรวจได้เนื่องจากเจ้าตัวได้รับยาและอยู่ในภาวะหลับ จึงนัดหมายเข้าดำเนินการอีกครั้งในช่วงกลางวันของวันนี้ พร้อมสอบปากคำเบื้องต้นและขอตรวจเส้นผมตามอำนาจกฎหมาย

พ.ต.อ.นเรนทร์ระบุว่า หลังการดำเนินการจะมีการแจ้งความคืบหน้าต่อสาธารณะอีกครั้ง

