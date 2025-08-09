ศาลไม่ให้ประกัน ‘อดีตเจ้าคณะพิจิตร-มหาทิวากร’ นอนคุก คดีทุจริตเงิน 3 ล้าน พิษสีกากอล์ฟ

อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร – มหาทิวากร พร้อมลูกศิษย์ นอนคุก ศาลไม่ให้ประกัน ข้อหาทุจริตเงินกว่า 3 ล้าน เหตุโทษสูงกลัวหลบหนี และไปยุ่งกับพยานหลักฐาน
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีวานนี้ (8 สิงหาคม) พนักงานสอบสวน กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม ยื่นคำร้อง ฝ.13/2568 ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขอฝากขังครั้งแรก นายวิรัติ วัชรสิทธิเมธี หรืออดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร นายทิวากร หรืออดีตพระมหาทิวากร อายุ 59 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และ นายสันติชัย อายุ 38 ปี ลูกศิษย์คนสนิทของอดีตพระมหาทิวากร
คดีเป็นพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย, เป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต โดยศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังมีกำหนด 12 วัน
ทั้งนี้ ผู้ต้องหา ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ซึ่งศาลมีคำสั่งว่า ผู้ต้องหาถูกจับกุมตามหมายจับ และพนักงานสอบสวนคัดค้านเพราะอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งเป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน และถ้าหากได้รับการปล่อยชั่วคราวอาจจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง และเจ้าพนักงานได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 รายส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ต่อมา ด้านทนายความผู้ต้องหา ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์