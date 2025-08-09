รวบ ‘ปุ๊ โกสัมพี’ ชักลูกซองยิงดับอริข้ามถิ่น ขณะปิดถนนนัดแข่งจยย.

รวบ ‘ปุ๊ โกสัมพี’ หัวหน้าแก๊งเด็กแว้นเมืองกำแพง ชักลูกซองยิงดับอริข้ามถิ่น หลังปัญหาขณะปิดถนนนัดแข่งจยย.
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป.พ.ต.ท.กิตติภพ ทองเพชร พ.ต.ต.นราวิชญ์ เดชคง สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังจับกุมนายอุเทน (สงวนนามสกุล) หรือ ปุ๊ อายุ 33 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดกำแพงเพชรที่ จ.317/2566 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2566 ข้อหา “ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองฯ” ได้ที่บริเวณริมถนนสาธารณะ ม.8 ต.ชิงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
จากการจับกุมทราบว่า เมื่อปี 2566 นายอุเทน หรือ ปุ๊ โกสัมพี พร้อมกลุ่มวัยรุ่น อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร นัดแข่งจยย.บนถนนหลวง กับแก๊งวัยรุ่น อ.วังเจ้า จ.ตาก ปรากฎว่าระหว่างนั้นวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มเกิดมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกัน นายอุเทน ผู้ต้องหาซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊ง จึงใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ ออกมายิงใส่กลุ่มคู่อริ ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ส่วนนายอุเทน หลังก่อเหตุแล้วรีบหลบหนีออกนอกพื้นที่ไป ด้วยพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ผู้ต้องหาจึงถูกจัดให้เป็นบุคคลตามประกาศสืบจับของ สตช.ปี 2568 ลำดับที่ 135
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมทราบว่าปัจจุบัน นายอุเทนหนีมาเปิดอู่ซ่อมรถอยู่ที่ อ.วังเจ้า จ.ตาก จึงเข้าตรวจสอบก่อนเข้าจับกุมดังกล่าว สอบสวน นายอุเทน รับสารภาพว่าทำไปเพราะความคึกคะนองตามประสาวัยรุ่นระดับหัวหน้าแก๊ง จึงนำตัวส่ง สภ.โกสัมพีนครดำเนินคดีต่อไป