รรท.ผู้การปทุม มอบนโยบายตร.ในพื้นที่ สั่งเข้มกวดขันสถานบริการ หลัง 1 ผู้การ- 5 เสือประตูน้ำ โดนเด้ง

รรท.ผู้การปทุม มอบนโยบายตร.ในพื้นที่ สั่งเข้มกม.ห้ามรับผลประโยชน์ หลัง 1 ผู้การ- 5 เสือ โดนเด้ง
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พล.ต.ต. ภัคพงศ์ สายอุบล ผบก.อก.ภ.1 ในฐานะหัวหน้าศูนย์ ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 1 และหัวหน้าฝ่าย อำนวยการตำรวจภูธรภาค 1 ซึ่งรับผิดชอบงานแถลงข่าว และประชาสัมพันธ์ข่าว เปิดเผยว่า ที่ บก.ภ.จว.ปทุมธานี พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ รอง ผบช.ภ.1 รรท.ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เรียกประชุมมอบนโยบายบริหารราชการ แก่รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี และ หัวหน้า สภ. ในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี
โดยมีข้อราชการกำชับการปฏิบัติของกำลังพล ภายหลังจาก พล.ต.ต.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ รอง ผบช.ภาค 1 รรท.ผบช.ภ.1 ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรภาค 1 ย้าย พล.ต.ต.ยุทธนา จอมขุน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พร้อมกับ 5 เสือ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์
กรณีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 01.00 น. ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง จัดระเบียบสังคม โดยเปิดปฏิบัติการ (Zero Drug) โดยนำกำลังเข้าทำการตรวจสอบและจับกุมสถานบริการ ชื่อ ร้าน “Skin Pub Rangsit” ซอย รังสิต-นครนายก 21 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในข้อหา “ร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดฯ”
โดย พล.ต.ต.ชยานนท์ กำชับในที่ประชุม ดังนี้ 1.ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบระเบียบวินัย ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญ และให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีความรัก สามัคคี ในหมู่คณะ 2.กวดขันจับกุมและป้องกันลักลอบเล่นการพนัน สถานบริการ กำชับตำรวจไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ เรียกรับผลประโยชน์ 3.ให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัด เร่งรัดและเข้มงวดกวดขันการตรวจสอบสถานบริการ ให้กำหนดเวลาปิด-เปิด ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ,ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนด เข้าใช้บริการโดยเด็ดขาด และหากมีการมั่วสุมยาเสพติดทุกประเภท ภายในสถานบริการ ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนทั้งผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง และ4. ให้ดำเนินการตามนโยบาย “No Drugs No Dealers” ของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกมิติ และทำลายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด