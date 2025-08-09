ลูกเขยเฮียจกโต๊ะเดียว แจ้งความ ถูกชายอ้างซี้บิ๊กขรก. หลอกขายบัตรทำบุญ ‘ชมรมช่วยเพื่อนตร.’

ลูกเขยเฮียจกโต๊ะเดียว โร่แจ้งความ ถูกแอบอ้างใช้ชื่อมารดาขายบัตรทำบุญช่วยชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติ
เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 9 ส.ค. ที่สน.จักรวรรดิ นายไกรวิทย์ หรือบอย อายุ 40 ปี ซึ่งเป็นบุตรเขยของเฮียจกโต๊ะเดียว เดินทางเข้าพบร.ต.ท.ศุภชัย พิมพ์แน่น รอง สว.(สอบสวน) สน.จักรวรรดิ เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ภายหลังถูกชายแปลกหน้าทราบชื่อต่อมาคือ นายมนตรี (สงวนนามสกุล) ใช้กลอุบายแอบอ้างรู้จักมารดา พร้อมเสนอขายบัตรทำบุญ จำนวน 2,000 บาท ถึง 2 ใบ รวมมูลค่าความเสียหาย 4,000 บาท
นายไกรวิทย์ เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. ที่ผ่านมา นายมนตรี ซึ่งเป็นคู่กรณีเดินทางมายังบริษัทของตน ย่าน ถนนบริพัตร แขวงและเขตสัมพันธวงศ์ กทม. โดยแสดงตัวเป็นคนรู้จักบุพการีของตน พร้อมแจ้งกับตนว่า มารดาได้สั่งซื้อบัตรทำบุญของชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติ ขณะนั้นตนไม่ได้สังหรณ์ใจแม้แต่อย่างใด เนื่องจากเห็นว่ามีเอกสารมายืนยันและเป็นการทำบุญ จึงส่งมอบเงิน จำนวน 4,000 บาท ไปตามรายละเอียดที่ปรากฏตามใบเสร็จรับเงินของ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติ เล่มที่ 021 เลขที่ 1019 วันที่ 9 ส.ค. 2568
นายไกรวิทย์ เผยต่อว่า ภายหลังจากที่คู่กรณีเดินทางกลับ ตนได้ติดต่อไปสอบถามข้อมูลกับมารดา แต่กลับได้รับคำตอบว่า ไม่ได้รู้จักหรือเกี่ยวข้องใดๆ กับชมรมดังกล่าวแม้แต่อย่างใด ตนจึงเชื่อมั่นว่าถูกหลอกลวงจึงตัดสินใจเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับสน..พลับพลาไชย 1 ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบ จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตามคู่กรณีจนพบตัวก่อนเชิญคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย นัดเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนเงินดังกล่าว
“ตนเกรงว่า จะได้รับอันตราย จึงตัดสินใจมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับทางสน.จักรวรรดิ เนื่องจากสถานที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ของสน.จักรวรรดิ และบุคคลดังกล่าวมักชอบแอบอ้างพูดถึงผู้หลัก ผู้ใหญ่ ระดับผู้การ” นายไกรวิทย์ กล่าว
รายงานข่าวแจ้งว่า จากการตรวจสอบประวัติ ชมรมดังกล่าวมีอยู่จริง โดยมี พล.ต.ต.ดร.พงศ์รัตน์ ไพพรรณรัตน์ เป็นประธานชมรม และทางชมรมก็ได้แจ้งว่า บัตรดังกล่าวถูกขายอยู่ที่ภูธรภาค 7 และก็ไม่ทราบว่าเพราะสาเหตุใดบุคคลดังกล่าวถึงนำมาจำหน่ายในพื้นที่กทม.