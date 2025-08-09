รวบ เจ้าของร้านจิ้มจุ่ม หนีคดีข่มขืน 16 ปี ซ้ำตั้งแก๊งปลอมเป็นตร.กรรโชกทรัพย์ ก่อคดีไม่ถ้วน
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ธีระชัย ชำนาญหมอ ผบก.สส.ภ.2 ,พ.ต.อ.กฤตยา เลาประสพวัฒนา รองผบก.ฯ ,พ.ต.อ.เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์ ผกก.สืบสวน 1,พ.ต.ท.นันทพัทธ์ เทพประสิทธิ์ รอง ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.2 ,พ.ต.ท. ปณต คำนึงการ รอง ผกก.สืบสวน1 บก.สส.ภ.2 ,พ.ต.ต.ณเรศน์ พุ่มสุข สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.2 เจ้าพนักงานตำรวจ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.2 ซึ่งมี ร.ต.อ.ทรงศักดิ์ ทำสอาด รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.2 , ร.ต.ต.วิเชียร ช่วยชู รอง สว.(สส)กก.สืบสวน1 บก.สส.ภ.2, ร.ต.ต.พุฒิพงศ์ สวยปาน รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.2
ได้จับกุมตัว นายสายชล นิจพัฒน์ อายุ 40 ปี ชาวอ.ปากพลี จว.นครนายก ในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราหญิงอื่นซึ่งมิใช่ภรรยาของตนโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยหญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ โดยมีหรือใช้อาวุธปืน หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืนเข้าไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ผู้ถูกจับหลบหนีมา 16 ปี ระหว่างหลบหนี ก่อเหตุมาตลอด ดังนี้ ปี 2555 ทำร้ายร่างกายผู้อื่น ปี 2557 ทำให้เสียทรัพย์ ปี 2558 ฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ ปี2561 กรรโชกทรัพย์ ถึง 5 คดี มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อบุคคลทั่วไป ตั้งกลุ่มแก๊งอ้างเป็นตำรวจกรรโชกทรัพย์
ปัจจุบันเปิด ร้านอาหารขายอาหารจิ้มจุ่ม ซึ่งไม่มีลงในฐานข้อมูล ชุดจับกุมได้ของให้ทางเจ้าหน้าที่ สภ.เมืองพัทยา ทำหนังสือของความร่วมมือคัดหมายจับ ศาลจังหวัดพัทยา และสืบสวนติดตามมาตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเหลือเวลาอีก 4 ปี คดีจะหมดอายุความ