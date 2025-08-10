เพียงสบตา! หนุ่มยืนรอซื้อไก่ย่าง มองหน้าไม่พอใจ โดนชักมีดแทงเข้าลำตัว
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม พ.ต.ต.สุรภัทร์ รัตนตรัยวงศ์ สว.(สอบสวน) สน.บุปผาราม รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีด บริเวณทางเท้า หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาสี่แยกบ้านแขก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร รุดไปตรวจสอบพบผู้เสียหายชาย อายุ 48 ปี บาดเจ็บบริเวณลำตัวโดนแทงด้วยอาวุธมีด นำส่ง รพ.ทหารเรือ และนายอาคม อายุ 40 ปี ผู้ก่อเหตุบาดเจ็บบริเวณนิ้วมือด้านขวา มีแผลลึกจากอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุ นำส่งโรงพยาบาลตากสิน
ขณะที่เจ้าพนักงานตำรวจออกตรวจพื้นที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุทำร้ายร่างกาย ผู้เสียหายแจ้งว่า ถูกนายอาคม ผู้ก่อเหตุใช้มีดแทงตนบริเวณหน้าท้องได้รับบาดเจ็บ และได้มีพลเมืองดี อยู่ในเหตุการณ์ได้ให้การช่วยเหลือและได้ควบคุมตัวนายอาคม ผู้ก่อเหตุไว้ในที่เกิดเหตุ เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ทำการจับกุมตัวนายอาคม โดยแจ้งข้อกล่าวหา ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ และได้แจ้งสิทธิให้นายอาคมทราบ ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีต่อไป
ต่อมาพนักงานสอบสวนได้ส่งตัวนายอาคมไปรักษาบาดแผลที่ รพ.ตากสิน สอบถามนายผู้เสียหายแจ้งว่า ก่อนเกิดเหตุคู่กรณีได้มายืนรอซื้อไก่ย่าง และมีการมองหน้าไม่พอใจกัน นายอาคมได้หยิบมีดของร้านขายไก่เป็นอาวุธแทง และนายอาคมได้กำมีดที่ใช้แทงจนตนเองได้รับบาดเจ็บที่มือ