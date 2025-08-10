รวบหนุ่มเมายา บุกห้องตรงข้าม หวังลวนลามสาว อ้างอารมณ์เปลี่ยว หลังทะเลาะภรรยา
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ตำรวจจับกุมตัวนายมาวิน (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี เนื่องในวันเกิดเหตุ ได้รับแจ้งว่ามีเหตุพยายามข่มขืน ที่บริเวณคอนโดย่านบางแค กรุงเทพมหานคร เมื่อถึงที่เกิดเหตุ พบผู้เสียหาย อยู่ในอาการตกใจ
พร้อมเล่าว่า เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2568 เวลา 09.15 น. นอนหลับอยู่ในห้องพัก แต่ก็ตกใจตื่น เนื่องจากผู้ต้องหาซึ่งจำได้ว่า พักอยู่ห้องตรงข้าม ได้เข้ามาถลกเสื้อที่ตนสวมใส่และกอด ตนตกใจตื่นจึงใช้เท้าถีบ เพื่อให้หยุดการกระทำดังกล่าว จากนั้นนายมาวินได้วิ่งหลบหนีจากห้องไป จึงได้รีบโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ต่อมาตำรวจเข้าตรวจห้องนายมาวิน ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด แต่เมื่อผู้เสียหายเห็น ยืนยันว่านายมาวิน เป็นผู้ที่เข้าไปก่อเหตุอนาจารภายในห้องพักขณะนอนหลับอยู่จริง
สอบถามนายมาวิน สารภาพว่า ก่อนก่อเหตุเสพยาบ้ามา และเป็นคนกระทำจริง เนื่องจากก่อนหน้านี้ตนมีปากเสียงกับภรรยา และรู้สึกมีอารมณ์เปลี่ยว ประกอบกับเมา และคิดว่า ผู้เสียหายจะยินยอม จึงได้ตัดสินใจเข้าไปก่อเหตุ จากนั้นได้นำตัวนายมาวิน ตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย พบเมทแอมเฟตามีน