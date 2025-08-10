อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ตร.เผย กำลังรอผล หลังส่งตรวจเส้นผม เป๊ก จ่อแจ้งข้อหา ก่อความวุ่นวาย เหตุหลักฐานชัด

วันที่ 10 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี นายผลิตโชค อายนบุตร หรือ เป๊ก อายุ 40 ปี ศิลปินนักร้องชื่อดัง ถูกแทงคางได้รับบาดเจ็บ ภายในปั๊มน้ำมัน ต่อมา เป๊ก เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ก่อนอัดคลิปขอโทษลงโซเชียล กระทั่งมีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวได้ปฏิเสธการตรวจสารเสพติด โดยทางโรงพยาบาลแจ้งว่า เป๊กไม่ยินยอม เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไข “เมาแล้วขับ” แต่เป็นเพียง “เมาแล้วเดิน”

ความคืบหน้า กรณีนี้ พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก เปิดเผยว่า ตำรวจเข้าเก็บตัวอย่างเส้นผมของเป๊ก ตรวจหาสารเสพติดตามอำนาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ โดยได้นำเส้นผมส่งไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อตรวจหาสารเสพติด หากพบเจอปริมาณตามที่กฎหมายกำหนด จะดำเนินคดีข้อหาเสพสารเสพติดต่อไป ต้องขึ้นอยู่กับการตรวจทางวิทยาศาสตร์ว่าผลจะออกเมื่อไหร่

อย่างไรก็ตาม ตำรวจทุกนายไม่ใช่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามที่สื่อมวลชนเข้าใจ แต่ตำรวจที่จะเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ได้ จะต้องผ่านการอบรมกับป.ป.ส. และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งในสังกัดของ สน.หัวหมาก มีตำรวจที่เป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในส่วนของฝ่ายสืบสวนและฝ่ายปราบปรามที่ต้องสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด จึงนำตำรวจชุดดังกล่าวมาใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในการตรวจเส้นผมหาสารเสพติดในร่างกายเป๊ก

ส่วนเรื่องการดำเนินคดีกับเป๊ก ผลิตโชค ในเรื่องข้อหาทำร้ายร่างกายและทำให้เสียทรัพย์ ผู้ก่อเหตุและเจ้าของรถทั้ง 2 คันที่เป๊กปีน ยังไม่ได้แจ้งดำเนินคดีทั้ง 2 ข้อหากับเป๊กแต่อย่างใด แต่ข้อหาก่อความวุ่นวายในที่สาธารณะนั้น พยานหลักฐานแน่ชัดแล้วว่าเป๊กกระทำผิดจริง ดังนั้น หากเป๊กเข้ามาให้ปากคำจะแจ้งข้อหานี้ทันที อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เป๊กยังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง แต่ตำรวจประสานแล้วว่า ถ้าออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ ให้เข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก ทันที

